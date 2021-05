Sénégal/Algérie: Ligue des Champions - Edouard Mendy se méfie de Mahrez

Ce samedi toutes les attentions sont autour du choc entre Chelsea et Manchester City en finale de la ligue européenne des champions. Edouard Mendy se méfie de Riyad Mahrez, car la menace peut venir de l'Algérien.

Les Blues de Chelsea défient Manchester City en finale de Ligue des Champions dans l'Estádio do Dragão de Porto. A quelques heures de la partie, Edouard Mendy, le portier sénégalais, s'est exprimé sur le choc.

« Cette équipe (Manchester City, Ndlr) a mérité le titre de champion cette année, ils ont été très bons et très réguliers tout au long de l'année. Ils méritent leur titre et il n'y a pas à discuter de cela, mais maintenant nous jouons une finale et c'est différent. Nous allons jouer pendant au moins 90 minutes. Et nous ferons tout pour obtenir ce titre » indique Mendy dans un entretien avec la BBC Afrique.

Pour cette finale, Mendy sait que Riyad Mahrez représente une des grandes menaces car c'est un joueur très talentueux.

« Riyad (Mahrez, Ndlr) n'a plus besoin d'être présenté, il est l'un des meilleurs joueurs africains et il joue à un très haut niveau depuis plusieurs années, décrit Mendy. Il a aussi eu un parcours compliqué et il n'a vraiment pas baissé les bras et il mérite tout ce qui lui arrive. Il sera l'une des plus grandes menaces de son équipe, l'un des atouts de Manchester City. »

Au-delà de Mendy face à Mahrez, le sujet qui est également évoqué ce samedi reste la préférence entre Mahrez et Ziyech. Et chacun y va de son commentaire.