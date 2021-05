Maroc: Un consulat mobile à Porto pour rapprocher l'administration des usagers MRE

Lisbonne — L'ambassade du Maroc à Lisbonne a organisé, samedi, un consulat mobile dans la ville de Porto, pour rapprocher l'administration des usagers parmi les Marocains résidant dans le nord du Portugal.

Selon un communiqué de l'ambassade, cette opération s'inscrit dans le cadre des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI visant à mettre l'Administration au service des citoyens.

L'organisation et la régularité de ces opérations de proximité, quand les conditions sanitaires le permettent, est hautement appréciée par les membres de la communauté marocaine, car en se rendant auprès d'eux les services consulaires leurs évitent le coût et le temps de déplacement jusqu'à la capitale, explique la même source.

L'ambassade du Maroc relève avec satisfaction "l'affluence massive des marocains venus, pour certains en famille, afin de bénéficier, à proximité de leur lieu de résidence, des prestations consulaires dont ils ont besoin".

Lors de cette opération, le personnel du service consulaire a accueilli les membres de la communauté marocaine, dans le respect des mesures de précaution sanitaire Covid-19 et a pu effectuer près de 200 prestations, incluant les immatriculations, les traductions de documents marocains en portugais et les légalisations de signatures concernant des procurations, en plus des inscriptions sur les registres de l'état civil, et l'enregistrement des demandes de passeports et de cartes d'identité nationale.

En plus de ces démarches administratives, ajoute la même source, le déplacement in-situ permet aussi d'être à l'écoute des membres de la communauté marocaine et de leurs attentes et de s'informer de leur situation sur le plan social et professionnel, en particulier pour ceux qui, pour des raisons familiales ou de travail, ne peuvent se déplacer à Lisbonne.

Cette opération a été organisée avec le concours de l'association marocaine "Essalam" de Porto qui a mis ses locaux à disposition et relayé auprès des résidents de Porto et des villes avoisinantes, l'information quant à son organisation. L'ambassade indique qu'elle entend organiser, prochainement, un autre consulat mobile à Faro, pour fournir ces mêmes prestations aux ressortissants marocains résidant dans le sud du Portugal.