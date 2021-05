Maroc: Le NMD garantira l'équité et la liberté et préservera la diversité de la société marocaine (média argentin)

Buenos Aires — Le Nouveau Modèle de Développement, présenté mardi dernier devant SM le Roi Mohammed VI, va garantir l'équité et la liberté et préserver les racines et la diversité de la société marocaine, écrit l'agence de presse argentine « Alternative Press Agency ».

Le responsable éditorial de l'agence, Adalberto Agozino, explique que ce nouveau modèle de développement est « né de la préoccupation permanente du Roi Mohammed VI pour le bien-être et l'avenir du peuple marocain et de sa vision d'homme d'État qui lui permet d'anticiper les problèmes et de se projeter souvent dans le long terme ».

Alternative Presse Agency rappelle le processus de mise en place de la Commission spéciale sur le NMD, en 2019, précédé par le constat fait par le Souverain, selon lequel le taux de croissance du PIB (Produit Intérieur Brut - 4% par an) n'était pas suffisant pour répondre aux besoins des secteurs les plus vulnérables de la société marocaine, notamment ceux qui travaillent dans le secteur informel, sans aucune protection sociale.

Pour remédier à cette carence, il fallait trouver le moyen d'additionner à ce taux de croissance environ 2 à 3 points supplémentaires nécessaires pour répondre à ces besoins, ajoute la même source.

C'est ainsi que, le 19 novembre 2019, le Souverain avait créé la CSMD dont la mission était d'élaborer un nouveau pacte économique et social pour les quinze prochaines années.

Le document, dont l'élaboration a été retardée par la pandémie, se veut «un référentiel commun pour toutes les forces vives dans leur diversité», et appelle à «la mobilisation de toutes les potentialités du pays» plaçant l'humain au centre des priorités de toutes les politiques publiques.

Alternative Press Agency revient sur les détails du rapport présenté à SM le Roi, qui a fait en premier lieu le diagnostic qui liste «l'inventaire complet» du Maroc, mesurant les forces et les faiblesses du pays et identifiant les défis à relever.

Le rapport fait, en deuxième lieu, des propositions pour mener les changements nécessaires du point de vue de la gouvernance, du fonctionnement des administrations, jusqu'à la définition des responsabilités à travers la promotion de l'initiative.

Il précise que « ce référentiel comprend également un système d'orientation stratégique et de conduite du changement, pour s'assurer en permanence de l'efficacité de la mise en œuvre et de la cohérence de l'action avec le cap et les objectifs » retenus.

En troisième lieu, le rapport propose une sorte de « feuille de route » composée de 4 axes qui résument des propositions concrètes pour le développement de domaines essentiels tels que l'éducation, la santé ou les libertés individuelles, en tenant compte des faiblesses du Maroc révélées par la pandémie Covid 19.

Cette « destinée » inscrite dans le rapport est basée sur « l'héritage du passé et sur la volonté présente de la société marocaine (... ) dont la personnalité historique allie durabilité et pluralité » et qui « montre fièrement sa singularité et son sentiment de fierté d'appartenir à l'une des plus anciennes nations du monde».

L'avenir de cette nation, poursuit le média argentin, repose également sur «l'institution monarchique, emblème de la continuité et de la stabilité historiques, et la pierre angulaire de cette construction dynamique. Elle donne à la nation la force et l'audace nécessaires à son développement ».