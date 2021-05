Algérie: Touati - Les législatives, un rendez-vous "important" pour l'édification de l'institution législative

Ain-Temouchent — Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a souligné, samedi à Aïn-Temouchent, que les Algériens ont un rendez-vous "important" pour l'édification de leur institution législative lors des élections du 12 juin prochain.

Lors d'un meeting populaire à la maison de culture "Aïssa Messaoudi", au 10ème jour de la campagne électorale, Moussa Touati a relevé qu'"aujourd'hui, nous percevons une bonne volonté allant vers des élections transparentes et honnêtes", estimant que "les citoyens doivent participer en force au scrutin du 12 juin prochain, qui est "une étape importante dans la consécration du pouvoir populaire et dans la réalisation du changement, à travers les résultats du vote".

"Le scrutin du 12 juin prochain est une occasion importante pour amorcer le changement de manière civilisée et démocratique", a-t-il dit, ajoutant que "ce rendez-vous est une étape pour préserver l'Algérie et de la protéger de ceux qui la visent".

Moussa Touati a plaidé pour que "la parole revienne au peuple dans le choix de ses représentants à l'APN en toute transparence et honnêteté", appelant à " faire preuve de nationalisme dans la pratique démocratique, car il est du devoir de tous d'aller en force aux urnes, le jour du scrutin, et choisir le meilleur et le plus compétent des candidats".

Par ailleurs, il a fait savoir que "le FNA prône la lutte pour le changement, la préservation de la parole et du pouvoir du peuple, et la défense des plus faibles avec la force de la loi".