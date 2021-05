Afrique: 58ème Journée de l'Afrique à Pékin - Le renforcement de la coopération Chine-Afrique au cœur de la célébration

Lors de la réception commémorant la Journée de l"Afrique à laquelle il a pris part à Beijing, le conseiller d"État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi a révélé que le renforcement de l"unité et de la coopération avec l"Afrique a toujours été une priorité de l"ordre du jour diplomatique de la Chine. Il a aussi annoncé la signature des accords de suspension de la dette avec 19 pays africains, et l'annulation des prêts sans intérêt devant arriver à échéance pour 15 pays africains dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC).

Manifestant son "grand plaisir" d"assister à la réception consacrée à la célébration de la 58ème Journée de l"Afrique auprès de ses "frères et sœurs africains", Wang.Yi leur a adresseé au nom du gouvernement chinois, ses chaleureuses félicitations, ainsi qu' " à tous les pays et peuples africains frères ". Le Conseiler d'Etat et ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine a partagé à cette occasion: que le renforcement de l"unité et de la coopération avec l"Afrique a toujours été une priorité de l"ordre du jour diplomatique de son pays.

"La Chine et l"Afrique se sont battues côte à côte dans la grande lutte pour l"indépendance et le respect de la dignité. Nous nous sommes associés pour assurer le développement économique et améliorer les conditions de vie de nos peuples, et nous nous sommes appuyés les uns les autres sur des questions qui sont importantes pour nos intérêts fondamentaux et qui nous préoccupent au plus haut point. Malgré l"évolution rapide du paysage international, l"amitié entre la Chine et l"Afrique est restée solide et aussi forte " a-t-il indiqué.

Wang Yi n'a pas manqué de souligner que la Journée de l'Afrique est un événement annuel important pour commémorer la lutte des peuples africains pour l"indépendance et l"unité africaine. "Et je tiens à dire d"emblée que la Journée de l"Afrique est aussi une Journée de la Chine; c"est notre fête commune que nous devrions commémorer et célébrer ensemble chaque année. L"Afrique s"est engagée dans une nouvelle voie pour se renforcer et promouvoir le développement et le rajeunissement par l"unité. Ces dernières années, l"unité, la coopération, la paix et le développement de l"Afrique ont pris un nouvel élan" a-t-il appuyé.

"La Zone continentale africaine de libre-échange a été officiellement lancée, des progrès importants ont été réalisés sur la voie de l'intégration de l"Afrique, le profil collectif international des pays africains s"est considérablement accru et l"Afrique joue un rôle de plus en plus important dans les affaires internationales" a le Conseillerd'Etat chinois.

Suspension de la dette pour 19 pays africains et annulation des prêts sans intérêt pour 15 pays africains

Rappelant que la Chine et l"Afrique ont répondu conjointement au défi de la COVID-19 par le biais d"une assistance mutuelle, Wang Yi a informé : "nous avons signé des accords de suspension de la dette ou conclu des accords similaires avec 19 pays africains, et annulé les prêts sans intérêt devant arriver à échéance à la fin de l'année 2020 pour 15 pays africains dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac). Nous comprenons parfaitement les difficultés que connaît actuellement l"Afrique et avons toute confiance dans les perspectives de développement futur de l"Afrique" a-t-il rassuré. Aussi, "même avec la Covid-19, la Chine est restée le plus grand partenaire commercial de l'Afrique pendant 12 années consécutives. La Chine et l'Afrique se sont défendues pour la justice et se sont mutuellement soutenues dans un monde en mutation. « L'unilatéralisme, le protectionnisme et les actes d"intimidation ont porté atteinte à la fois à l'équité et à la justice internationales et aux intérêts communs des pays en développement" dira-t-il me ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine.

Informant que lors de la réunion du Focal de cette année, un nouveau plan pour le développement futur des relations sino-africaines sera élaboré. Le conseiller d'Etat a ainsi invité à suivre le rythme de l"époque et faire en sorte que la réunion du Focac de cette année soit un succès. "Nous devons unir nos mains pour combattre le virus le plus rapidement possible, poursuivre le développement commun et promouvoir régulièrement la coopération pratique entre la Chine et l"Afrique et nous devons défendre l"équité et la justice et renforcer la coordination dans les affaires internationales" a-t-il exhorté.

Pour le tout, à convié Wang Yi, « il est temps que la Chine et l"Afrique entreprennent un nouveau voyage. Continuons à travailler avec un objectif commun. Efforçons-nous à bâtir une communauté sino-africaine avec un avenir commun et écrivons un nouveau chapitre sur l"amitié et la coopération sino-africaines". Amadou DIOP