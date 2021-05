Cote d'Ivoire: Mise en place de la permanence de la Direction exécutive - Adama Bictogo et le RHDP se rapprochent de leurs militants

Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), tente le pari du dialogue direct et de la proximité en ouvrant, dès le lundi 31 mai 2021, une permanence à la rue Lepic pour accueillir et écouter les militants et sympathisants du parti présidentiel.

Adama Bictogo, le chef de file de la majorité parlementaire, lance une opération de séduction à l'endroit de ses supporters. L'enjeu est de renouer le fil avec les électeurs du RHDP après la double victoire de la présidentielle d'octobre 2020 et des législatives de mars 2021.

L'autre idée-force est d'offrir des créneaux d'échanges et d'horizontalité pour permettre de mieux faire vivre cette formation politique. Ainsi, selon un communiqué de la direction exécutive, les lundis et mardis de 16h à 18h, puis les jeudis de 10h à 18h, les militants et sympathisants de toutes sections seront libres de s'exprimer au sein de cet espace de discussion ouvert au Siège Annexe du RHDP, sis à la Rue Lepic, à Abidjan-Cocody. Ils y trouveront une oreille attentive pour échanger, transmettre directement leurs doléances et suggestions à la direction exécutive, donc aux principaux animateurs des instances du parti houphouëtiste.

A travers ce dialogue permanent, Adama Bictogo, entend mieux organiser le militantisme et partager des informations. En clair, le directeur exécutif du RHDP veut rendre plus efficace le travail de terrain, permettre également de faire participer davantage tous ceux qui militent en leur offrant quand même la possibilité de s'impliquer selon leurs disponibilités.