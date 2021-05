Cote d'Ivoire: Abidjan Music-Fitness Day - Les clubs Cap Nord Fitness Club et Juju Fit Matinal au "rythme énergisante" de la culture physique

La 5è édition d'Abidjan Music-Fitness Day s'est tenue samedi, à Abidjan.

Il s'est agi, à travers Abidjan Music-Fitnes day d'améliorer les performances cardio-vasculaires, des pratiquants et surtout pour travailler leur silhouette et leur condition physique dans son ensemble. Et cela, à travers des exercices de cardio, de musculation, d'étirements, ou collectives, à l'instar de la zumba, du step, des abdos-fessiers, et d'autres déclinaisons visant l'amélioration de la condition physique.

Les pratiquants pour cette édition étaient simultanément réunis sur le parking de Cap Nord et le terrain de l'école Bad (Yopougon- Ananeraie). Ils ont bénéficié de l'accompagnement d'une brasserie de la place à travers l'une de ses marques énergisantes. On pouvait lire sur leur visage cette hargne d'améliorer leur endurance et de sentir bien dans leur peau.

Durant deux heures de temps, les membres des clubs Cap Nord Fitness Club et Juju Fit Matinal, ont prêté leur organisme à une belle débauche d'énergie. Sous la conduite de coach professionnel au rythme de la musique. Et bien sûr dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19.

Rappelant les vertus de la pratique du sport, Dabila Ouattara, sponsoring Manager chez Brassivoire, a indiqué que bien plus qu'un appui, il s'agit d'un réel engagement lié à l'identité de la marque. « Rhino soutient tous les sports. Et démontre son utilité, à savoir recharger nos batteries pour requinquer nos corps en vue d'une semaine de travail davantage performante, a-t-il souligné. »