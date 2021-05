Sénégal/Algérie: Manchester City-Chelsea - Mendy, Mahrez titulaires, Ziyech sur le banc, les compositions

Les 22 joueurs qui débuteront ce samedi la finale de la Ligue des champions sont connus !

Big night in Porto ! Le monde, et l'Angleterre tout particulièrement, a les yeux braqués sur le Portugal, où se déroule la finale de la Ligue des champions Manchester City-Chelsea. Les deux formations peuvent en effet se targuer de présenter des effectifs 4 étoiles, et le duel entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel annonce des sommets en matière de stratégie et de tactique. Les compositions d'équipes viennent d'être dévoilées.

Du côté des Citizens, la grosse surprise est la titularisation de Raheem Sterling, moins titulaire cette saison. Il sera associé sur le front de l'attaque avec Mahrez et Foden. En débutant, l'Anglais fait reculer Bernardo d'un cran et pousse Fernandinho et Rodrigo sur le banc. Le reste du XI aligné par Guardiola est classique avec Kevin De Bruyne comme capitaine.

De son côté, Thomas Tuchel peut lui aussi s'appuyer sur son onze de gala. Rudiger, Thiago Silva et Azpilicueta composeront la muraille devant Edouard Mendy, avec Ben Chilwell et Reece James sur les flancs. N'Golo Kanté et Jorginho auront du boulot au milieu, alors que Mason Mount et Kai Havertz joueront en soutien de Timo Werner. Hakim Ziyech est donc remplaçant.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - Bernardo, Gundogan, de Bruyne - Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea : Mendy - Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz - Werner