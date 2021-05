Maroc: La Bourse de Casablanca en hausse du 24 au 28 mai

Casablanca — La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 24 au 28 mai 2021 en hausse, son indice principal le Masi gagnant 0,16% à 12.162,51 points

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 0,41% à 995,62 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, de 0,16% à 9.895,38 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,24% à 11.295,43 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,08% à 10.410,69 points.

De son côté, l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a marqué un léger recul de 0,06% à 918,75 points.

Sur le plan sectoriel, 8 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative. Les secteurs "Mines" (-5,65%), "Services de transport" (-1,74%) et "Loisirs et Hôtels" (-1,57%) ont enregistré les plus forts replis.

Du côté des gagnants, le secteur "Immobilier" (+8,40%) a réalisé la meilleure performance de la semaine, devançant le secteur "Distributeurs" (+2,52) et "Sociétés de portefeuille et Holdings" (+1,30%).

Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 646,17 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 628,34 milliards de dirhams (MMDH).

S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Résidences Dar Saada (+10%), Douja Prom Addoha (9,35%) et Oulmès (+7,52%).

En revanche, SMI et Fenie Brossette ont accusé les plus forts replis en cédant 3,44% et 6,12% respectivement.

Avec un volume transactionnel de plus de 55,65 MDH, Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif de la semaine en s'accaparant 8,89% des transactions, devant HPS (7,06%) et AGMA (7%).