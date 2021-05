Angola: MEP conclut des études de préfaisabilité des projets pour les PPP

Luanda — Le Ministère de l'Économie et de la Planification a conclu trois études de préfaisabilité des projets sélectionnés dans le cadre des Partenariats public-privés (PPP), a déclaré jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État pour la Planification, Milton Reis.

Il s'agit des programmes de «l'Utilisation hydroélectrique de Chicapa II», du «Périmètre irrigué du Mucoso» et du «Réseau de Cabotage Nord».

Avec le projet de l'Utilisation Hydroélectrique Chicapa II (à Luanda Sul), un investissement estimé à 231 millions de dollars, vise l'expansion de l'installation existante, en vue d'augmenter la production d'énergie, de 15 à 31 mégawatts (MW).

Le périmètre irrigué de Mucoso a 497,6 hectares, à Cuanza Norte, et vise à réhabiliter l'infrastructure existante (chemins ruraux, systèmes d'irrigation et de pompage, fourniture d'électricité) et à installer de nouveaux équipements pour stimuler la production agricole dans la région.

En ce qui concerne les projets des PPP, il a rappelé que l'Appel d'offres international de concession pour la requalification et la gestion de la décharge de Mulenvos, lancé le 30 avril, continue de se dérouler sur le portail du Service national de marché public, à la lumière de la loi des Marchés Publics (loi n ° 41/20 du 23 décembre).

Il a fait savoir que la première phase concernait la qualification, et les parties intéressées doivent soumettre leurs candidatures, jusqu'au 14 juin de cette année, et qui en résulte l'appréciation (capacité technique et financière).

La deuxième phase est réservée à la présentation des propositions, par les candidats retenus de la phase précédente, pour l'analyse et l'évaluation finale", a-t-il dit, soulignant que le Gouvernement continue à élaborer le Plan annuel de développement national (PADN-2022).