Cameroun: Appel à propositions pour la mise en place d'un environnement de la recherche et innovation inclusives dans le Bassin du Congo (Cameroun & RDC) et favorable au développement durable

Dans le cadre du « Projet Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté » (ci-après dénommé "PDTIE"), l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec l'Université Kongo en RDC, Eden Africa et Ingénieurs sans frontières au Cameroun, lance le présent appel à propositions du 20 mai au 20 septembre 2021 avec le soutien du Fonds ACP pour l'Innovation, une des composantes du programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne.

L'appel à propositions d'une enveloppe globale de 2,73 millions d'euros permettra d'allouer sur une base compétitive 15 subventions d'un montant allant de 150 000 à 400 000 Euros aux organisations à but non lucratif éligibles et établies au Cameroun et en RDC pour mettre en œuvre chacune un projet d'une durée de 6 à 24 mois. Reparti en quatre (4) activités subdivisées en neuf (9) lots au total, l'appel à propositions est accessible en ligne à cette adresse :

https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions/

Activité 1 : Equipement et mise en place de 2 Fab Labs « Laboratoires de Fabrication » de technologies environnementales pour mettre à la disposition des innovateurs des équipements tels que les outils de création assistée par ordinateur afin de soutenir l'innovation environnementale par la conception et le développement des prototypes et des savoir-faire dans le domaine l'environnement. Une entité tierce sera sélectionnée dans chacun des deux pays.

Activité 2 : Réalisation de 6 études nationales (2 sur l'état et l'utilisation des savoirs locaux et autochtones en matière de développement durable, 2 sur les besoins/capacités/contraintes du secteur privé dans le développement durable en lien avec le marché de l'emploi, 2 sur les capacités financières des acteurs du changement ciblés et leur adéquation avec les solutions/techniques sélectionnées) par trois entités tierces.

Activité 3 : Production et diffusion de messages issus de la Recherche et Innovation appliquée en matière de développement durable par deux consortium de 4 entités chacun (2 entités établies au Cameroun et 2 en RDC) associant 3 medias ou 3 Organisations de la Société Civile et permettant aux plus vulnérables de s'impliquer dans les processus de développement tout en améliorant leurs conditions de vie par l'accès aux solutions développées. Deux entités tierces, chef de file de chacun des consortiums seront sélectionnées, une pour chaque lot.

Activité 4 : Financement d'au moins 120 innovations favorisant le développement durable dans des secteurs stratégiques, prioritaires et à forte valeur ajoutée, tels que l'agriculture durable et les agro-industries, la biotechnologie, les technologies numériques, les énergies renouvelables, l'adaptation aux changements climatiques, la gestion intégrée des bassins versants, la gestion, le recyclage et la valorisation de déchets, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, la santé et le bien-être, l'intelligence artificielle, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, les constructions écologiques et les équipements , la mobilité durable, etc. Huit entités tierces seront sélectionnées, quatre (4) pour chaque pays. Chacune des entités tierces sélectionnées animera dans un secteur d'activités à fort potentiel pour générer un pool d'une quinzaine d'innovations sélectionnées de façon transparente dans le cadre d'un mécanisme d'attribution de subventions aux tiers dédiées aux innovateurs, comme des scientifiques, techniques et ingénieurs, inscrits ou diplômés dans les universités du Cameroun et de la RDC.

Etapes

Echéance

Date de diffusion de l'appel à proposition

20 mai 2021

Date limite de manifestation d'intérêt pour bénéficier d'un accompagnement à la soumission des propositions (facultatif)

24 juin 2021

Cliniques nationales de rédaction des propositions (Cameroun et RDC)

6 au 7 juillet 2021

Date limite d'inscription pour examen et validation de l'éligibilité

30 août 2021

Date limite de soumission de la proposition complète

20 septembre 2021

Publication des résultats

15 octobre 2021

Rendez-vous en ligne pour télécharger les lignes directrices de cet appel à propositions sur https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions/

Pour le Consortium République Démocratique du Congo, Université Kongo (Tél. +243 816350631/ +243 998221178/ +243 812439737/ +243 81840619 - E-mail : eleuthere.mvunda@gmail.com ; bmlutala@gmail.com ; ifentrepreneuriat@gmail.com )