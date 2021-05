Congo-Kinshasa: ONG/ASMB Ngaliema - Simplice Muanza Bilembo redynamise sa base

Le président de l'Organisation non gouvernementale "les Amis de Simplice Muanza Bilembo" (ONG/ASMB), Simplice Bilembo, a mobilisé le week-end dernier ses partisans et membres de sa fondation au siège national à Ngaliema. Il était ici non seulement question d'une sensibilisation autour de l'opération d'achat de cartes pour membres et d'identification de ceux-ci, mais aussi, affûter les armes pour les échéances électorales de 2023, étant donné que le numéro un de cette structure aurait des grandes visions politiques.

Dans une ambiance bon enfant, les membres du comité directeur ainsi que les actifs de cette ONG venus de plusieurs quartiers de la commune de Ngaliema, se sont retrouvés au quartier général de ladite association, pour l'opération de redynamisation de différentes sous-sections, la sensibilisation générale et de l'adhésion massive des militants au sein de l'ONG.

Par ailleurs, l'un des leaders de la commune de Ngaliema, Simplice Muanza Bilembo en a profité pour remercier sa base qui, jusqu'ici, continue de lui manifester tout son soutien.

"Au nom des membres du comité directeur et en mon nom propre, nous vous remercions d'être venus, et que chacun puisse avoir sa carte de membre, surtout pour le soutien que vous ne cessez de manifester en ma personne et à votre ONG", a-t-il déclaré.

Pour M. Ramazani, son secrétaire général, cette organisation, avec seulement quelques mois d'existence, est passée d'une Asbl à l'ONG. Néanmoins, elle a suffisamment prouvé sa force de popularité et reste confiant pour la suite des activités et organisations de celle-ci. " Depuis que nous sommes maintenant une ONG, c'est encore un bébé en terme de temps d'existence. Mais cette base a été toujours forte depuis bien quelques années déjà. Aujourd'hui marque les mises au point sur les différents comités de bases, mais aussi l'adhésion sans limite de nouveaux membres", précise-t-il.

Par ailleurs, les corrélations au sein de l'ONG vont bon train, rien qu'à voir la présence remarquable de cellules de Mbudi, Malueka et autres. Dans la foulée, l'autorité morale de l'ONG/ASMB, Bilembo Simplice a, à travers son secrétaire, promis d'être toujours à l'écoute de sa base, pour bien mener ce combat d'une amélioration effective des conditions de vie des congolais, en général, et de la population de Ngaliema, en particulier, tout en souhaitant davantage une adhésion massive.

"Tous ceux qui n'ont pas encore adhéré, nous leur laçon un message fort, une invitation spéciale de venir nous rejoindre pour avancer avec la vigueur de la jeunesse à l'image de Simplice Muanza", a déclaré le SG Ramazani.

Il y a lieu de noter que cette ONG a, pour vocation, la formation des jeunes dans les métiers, l'entraide humanitaire et autres actions caritatives.

Aspect politique

Candidat malheureux aux élections provinciales de décembre 2018 dans la circonscription de Ngaliema, Simplice Muanza Bilemebo, lui, qui a été victime du système électoral basé sur seuil de regroupements politiques. Toutefois, il ne compte pas baisser les bras pour les prochains scrutins prévus officiellement en 2023. Cadre influent au sein du Mouvement Tshisekediste, ce natif de la commune de Ngaliema s'est distingué par sa popularité au niveau de cette entité de Kinshasa, mais également par son approchement avant, pendant et après des élections auprès de sa base, avec différents gestes de cœur, surtout en cette période de la pandémie du Covid-19, où il ne cesse de sensibiliser la population au respect strict des gestes barrières. Dans la même logique, la base de celui qui se fait appeler "Réveil de Ngaliema", s'est dit également prête pour la prochaine bataille électorale qui se pointe déjà à l'horizon.