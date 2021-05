Algérie: Talaie El Hourriyet - Le vote, un moyen de changement pour l'édification de l'avenir

Constantine — Le président de l'instance de gestion du parti Talaie El Hourriyet, Réda Benouenane, a affirmé samedi à Constantine que "le vote est l'unique moyen pour les algériens d'opérer le changement, édifier l'avenir des générations montantes et garantir la prise en charge de leurs préoccupations".

Animant un meeting populaire au Centre culturel M'hamed Yazid de la commune d'El Khroub dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives prochaines, M. Benouenane a soutenu que "le vote en force le 12 juin prochain constitue un moyen puissant pour changer la situation du pays et pour remporter la bataille de l'évolution politique et du développement économique".

M. Benouenane a également ajouté que "l'orientation politique et économique ne sont pas de simples paroles mais plutôt une bataille et un pari à gagner", soulignant que "certains partis politiques rivalisaient auparavant pour faire l'éloge de l'ancien système sans se soucier des attentes du peuple, encore moins de l'édification de l'Algérie dont rêvaient les chouhada de la Révolution libératrice".

Après avoir rappelé que son parti était "l'un des opposants à l'ancien pouvoir et à ses pratiques néfastes", l'intervenant a affirmé qu'en cas de victoire des candidats de sa formation politique, ils s'attèleront à "concrétiser un programme ambitieux conforme à la volonté du peuple portant sur l'édification d'institutions fortes, de l'indépendance de la justice, la réhabilitation de la vraie citoyenneté et la mise en place d'un climat économique fondé sur l'équité et l'égalité des chances".

M. Benouenane a conclu son discours en soulignant que le parti Talaie El Hourriyet ambitionne d'opérer des "réformes radicales sur les plans économique et social, et même en matière de politique extérieure, en plus de bâtir une économie forte et engager un développement global, où les richesses seront équitablement réparties".