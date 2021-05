Algérie: Le PRA appelle à "changer les mentalités" pour édifier la nouvelle Algérie

Setif — Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a appelé samedi soir à Sétif, à "changer les mentalités et opter pour des pratiques, des programmes et des visages nouveaux pour édifier la nouvelle Algérie et réaliser le changement que le peuple souhaite".

Animant un meeting à la Maison de la culture, Houari Boumediene, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain, ce responsable politique a affirmé que le "peuple algérien est las des mentalités et des pratiques antérieures à l'origine des réticences de beaucoup de citoyens à participer aux rendez-vous électoraux précédents".

Et d'ajouter : " Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a élaboré une feuille de route et œuvré à l'amendement de la Constitution et la loi électorale qui a accordé de l'importance aux jeunes de moins de 40 ans, encouragé les femmes à participer dans la vie politique, en plus de la mise en place d'une instance indépendante pour contrôler les élections ".

Rappelant que l'Assemblée populaire nationale est une institution législative qui aura un rôle "important et efficace" dans la construction de l'Algérie nouvelle, le même responsable politique a déclaré que "le changement souhaité ne peut se concrétiser qu'à travers la participation des citoyens aux prochaines législatives et la surveillance de l'opération de vote pour garantir des élections honnêtes et transparentes".

M. Bensalem a également soutenu vouloir "opérer le changement en dépit de nombreuses lacunes", soulignant que "le changement ne peut se concrétiser du jour au lendemain et requiert une prise de conscience de tout un chacun, et la mobilisation et la participation de tous".

Pour ce responsable politique, "les prochaines législatives seront meilleures que toutes les précédentes échéances électorales à travers le plébiscite des plus compétents et les plus honnêtes parmi les candidats en lice".

A l'occasion, M. Bensalem a rappelé que le PRA propose un "projet de société et un programme complet", suggérant des "solutions et des alternatives" pour toutes les catégories de la société, et ce en présentant "les meilleurs et les plus compétents des candidats pour la mise en œuvre de ce programme".

"Ce programme propose également des projets de lois devant permettre le changement réel dans les domaines de la santé, l'éducation et le développement, tout en luttant contre la corruption, l'inégalité des chances, l'injustice, la bureaucratie, la + hogra+, la marginalisation et d'autres aspects qui doivent disparaître dans l'Algérie de l'avenir", a affirmé M. Bensalem.

Au terme de son allocution, le président du PRA a appelé à participer en "force" à l'échéance électorale du 12 juin pour "garantir la rupture avec les pratiques antérieures et barrer la route aux anciennes figures et les empêcher de revenir".