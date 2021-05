Algérie: Djamel Benabdeslam appelle le peuple à assumer ses responsabilités

Batna — Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a appelé samedi, depuis Batna, le peuple algérien à "assumer ses responsabilités et à se rendre massivement aux urnes le 12 juin prochain".

"Les citoyens sont devant de nombreux choix, entre candidats de partis politiques et indépendants, pour élire leurs représentants dans la prochaine Assemblée populaire nationale", a affirmé ce responsable politique lors d'un meeting animé dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain, estimant qu'ils sont ainsi en mesure "d'imposer leur volonté et contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle".

Rappelant que les prochaines législatives constituent une "occasion qu'il ne faut pas manquer pour choisir les candidats les plus aptes à investir la prochaine Assemblée populaire nationale", M. Benabdeslam a relevé l'existence d'"indicateurs" démontrant que les élections seront "libres et transparentes" et à travers lesquelles "le peuple tranchera".

Le président du FAN a exhorté, en outre, les présents à insuffler un impact "positif" sur le corps électoral en ciblant particulièrement ceux qu'il a qualifiés de "désespérés" pour les sensibiliser quant à l'importance des élections.

Il a également souligné que "les urnes sont l'unique moyen à travers lequel le changement peut s'opérer et à travers lequel les préoccupations des citoyens sont transmises aux institutions de l'Etat pour les traduire en programmes et en projets".

Lors de son meeting, M. Benabdeslam a également évoqué les sacrifices de la génération de la Révolution libératrice pour recouvrer l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie, attestant que "la génération actuelle, en particulier la jeunesse, possède les compétences requises pour édifier une Algérie forte et développée, celle dont rêvaient les chouhada et les moudjahidine".

Et de souligner dans ce contexte : " Nous devons simplement croire en nos capacités, s'unir et orienter nos efforts pour construire les institutions de l'Algérie que nous souhaitons solides et prospères".

Le président du Front de l'Algérie nouvelle a, à l'occasion, abordé le programme de sa formation politique et les solutions proposées pour "relancer l'économie nationale et réaliser un réel développement".