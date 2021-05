Algérie: Législatives - Participer aux élections pour opérer le changement

Batna — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abderrezak Makri a appelé dimanche depuis Batna à participer aux élections législatives du 12 juin prochain pour "opérer le changement et concrétiser la volonté populaire".

Intervenant au cours d'un meeting populaire, animé à la Maison de la culture Mohamed Laïd-Al Khalifa dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, M. Makri a invité "les Algériens hésitants et ne souhaitant pas voter à prendre comme modèle le chahid Mostefa Benboulaïd et à participer à cette élection", affirmant que "c'est cette participation qui déjouera les complots anti-démocratiques".

Ce responsable politique a affirmé, dans ce contexte, que "le MSP participe en toute responsabilité à cette élection, présente un programme et une vision sur la manière de servir le pays, présentement et dans le futur, oeuvre à donner du sens à l'action politique et partisane et à répandre cette culture".

M.Makri a souligné, en outre, que le Mouvement de la société pour la paix "croit aux institutions et oeuvrera avec l'Etat et la présidence de manière à concrétiser les intérêts du pays", assurant que sa formation "participera après les élections, en coordination avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la tenue d'un dialogue national qui rassemblera toutes les forces nationalistes et oeuvrera à convaincre ceux qui ont boycotté les élections à s'y impliquer".

Le président du MSP a évoqué les propositions de son parti pour "résoudre les problèmes liés au développement économique qui ne dépendront pas du pétrole, mais sur le travail et la mobilisation des compétences et autres richesses du pays, dont l'agriculture et le tourisme".

M.Makri a réitéré, au terme de son meeting, l'engagement du MSP à demeurer "fidèle à la Déclaration du 1er novembre 1954", affirmant qu'en cas de victoire de ses candidats lors des prochaines législatives, le parti s'engage à "travailler en faveur de l'intérêt du peuple et du pays".