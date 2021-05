Maroc: Al Ahly s'offre la RSB et la Super coupe d'Afrique

Juan Pedro Benali : Dans de tels matches, les erreurs ne sont pas permises

Les Egyptiens d'Al Ahly ont remporté, vendredi, la Super coupe d'Afrique aux dépens la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), à l'issue d'une finale remportée sur le score de 2 buts à 0 au Stade Jassim Bin Hamad à Doha, au Qatar. Le premier but des Cairotes a été inscrit à la 56è minute à la faveur d'un tir cadré de Mohamed Charif. Les Egyptiens d'Al Aly ont scellé leur avantage par Mohsen Katala à la 82è minute.

Après cette victoire, Al Ahly a renoué avec la Super coupe d'Afrique dont le dernier titre remonte à 2014. Les premières minutes du match, dirigé par l'arbitre algérien Mustapha Gharbal, ont été équilibrées. La Renaissance Sportive de Berkane a dominé au fil du temps le match, en exerçant une forte pression sur la défense de l'équipe égyptienne. Les Berkanis ont eu à la 27èminute une nette occasion de but après que Mouhcen Iajour ait pu tromper la vigilance de la défense adverse et donner une bonne passe à son coéquipier Aymane Achraf qui n'a pas pu cadrer son tir.

En deuxième période, les deux équipes ont continué leurs efforts pour ouvrir le score. Maisles Egyptiens ont su concrétiser leurs occasions à la faveur d'un puissant tir cadré signé Mohamed Achraf à la 56è minute. A la 82è minute, Al Ahly a consolidé son avantage grâce à un but marqué par Salah Mouhcine, scellant définitivement la victoire des Egyptiens.

A l'issue de cette rencontre, l'entraîneur de laRSB, Juan Pedro Benali a fait savoir dans une déclaration rapportée par la MAP que "les petits détails font la différence, surtout lorsqu'il s'agit d'un match contre une grande équipe comme celle d'Al Ahly". Il a ajouté que "dans de tels matches, les erreurs ne sont pas permises et malheureusement nous en avons commis plusieurs en deuxième mi-temps, dont Al-Ahly a profité et a réussi à gagner". "La défaite est douloureuse, car l'équipe était déterminée à gagner le match et à remporter la Super coupe africaine", a-t-il souligné, notant que "certains détails ont rendu le match difficile, mais si l'équipe garde son style de jeu, elle sera meilleure dans l'avenir."

Par ailleurs, le technicien de la RS Berkane a félicité l'équipe d'AlAhly pour avoir remporté le titre, exprimant ses remerciements au Qatar pour l'hospitalité, l'organisation et l'ambiance qui a régné durant le match. Pour sa part, l'entraîneur d'AlAhly, Pitso Mosimane, a déclaré que "le match a été difficile et la RS Berkane est une équipe très distinguée", ajoutant que ses protégés ont mis à contribution leur force physique et livré une belle performance, même si durant la première mi-temps ils ont perdu quelques opportunités". "Nous avons rattrapé notre retard durant la deuxième mi-temps et nous avons réussi à marquer le premier but, puis le deuxième, et nous avons gagné le match et la coupe, même si l'équipe marocaine aurait pu égaliser."