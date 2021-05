Madagascar: Météo - L'hiver austral sera plus frais à Analamanga

Nous entamons la saison hivernale à partir de ce mois. Dans la région Analamanga, l'hiver sera plus frais pour les trois mois à venir. En général, les prévisions météorologiques durant les trois mois indiquent une augmentation des températures par rapport à la normale climatologique.

Il s'agit de la moyenne des températures durant les trente années. Ainsi, on prend pour référence la moyenne obtenue. « Pour la région Analamanga, la température sera plus chaude par rapport à la normale puisqu'elle sera supérieure à 16°C », indique Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana, chef de service des adaptations aux techniques de pointe. L'hiver austral pourra être plus chaud que d'habitude.

Sur sa page, la météo annonce pour cette semaine, une diminution progressive de la température maximale sur les Hautes Terres et la côte Est. Sur les Hautes Terres, la température varie entre 7 et 23 °C ce jour. Pour mardi, la température minimale sur les Hautes Terres centrales va varier entre 9 et 14°C. Pour les trois mois, la température dans la partie Nord-Ouest se rapproche de la norme climatologique au mois de juillet. Dans la région Amoron'i Mania, la température moyenne pour les trois mois varie entre 16° à 17°C. « On a obtenu ce résultat en additionnant la température minimale et la température maximale et en la divisant en deux», enchaîne la technicienne. Dans la région Bongolava, la température moyenne est de 19° à 20°C.

Faibles précipitations

« Lorsque l'alizé sera fort sur les Hautes Terres, on peut s'attendre à des crachins», explique la technicienne. Le temps dans les trois mois pourra être déterminé par l'alizé. « L'alizé, depuis la partie Sud-est, devrait déterminer le temps en général. L'alizé apporte un vent froid. Pendant l'hiver austral, la partie Est bénéficiera de précipitations puisque l'alizé se heurte aux montagnes dans la partie Est de la Grande île. Ce phénomène entraîne des précipitations dans cette partie», explique le chef de service des adaptations aux techniques de pointe.

Pour la partie Ouest, l'hiver austral sera sec. La région Atsinanana bénéficiera de précipitations entre 110 mm et 125 mm. Pour la région Analamanga, le mois de juin, la pluviométrie sera faible entre 8 à 10 mm. Une faible précipitation sera attendue. Dans la région Sud de l'île, le temps sera plus sec puisque la pluie sera faible.