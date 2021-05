Madagascar: Football - L'ASEFIMA ratisse large

Plusieurs anciens joueurs ont participé au match de vendredi.

Même s'ils ont pris leur retraite, ils espèrent apporter leur part dans le développement du football malgache. Les anciens joueurs de l'équipe nationale de football regroupés au sein de l'association ASEFIMA (Association des Ex-Footballeurs Internationaux MAlagasy) se sont retrouvés vendredi sur le terrain d'Elgeco Plus au By-Pass pour raffermir leur lien et leur solidarité. Bruno Djaozara et consorts font appel à tous leurs anciens coéquipiers en retraite que ce soit du temps du Club M, du Scorpion de Madagascar ou des Barea de rejoindre l'association.

« L'association est ouverte à tous les anciens joueurs. Nous sommes prêts à travailler ensemble avec l'Etat et la fédération pour le développement du football au pays » a fait savoir, Bruno Djaozara, l'ancien gardien de but du Scorpion de Madagascar. « Nous n'entrons pas dans les problèmes et les querelles entre la fédération et les ligues régionales. Nous sommes attristés de la manière dont est géré le football à Madagascar », a indiqué Kira Michel.

Il fait partie des plus anciens joueurs qui ont fait vibrer les footeux malgaches dans les années 80. Âgé de 71 ans, Maître Kira reste encore actif auprès des autres anciens sociétaires de l'équipe nationale. Ils sont environ 30 joueurs à rejoindre l'association dans le groupe dont la plupart étaient des joueurs du Scorpion, du club M et aucun ancien des Barea.