Madagascar: Héritage volé - Vers un conflit diplomatique

Après plusieurs mois d'enquête sur un conflit lié à un héritage volé, il semblerait que la situation évolue de manière inattendue.

En effet, le tapage médiatique international et les nombreuses preuves irréfutables apportées au dossier auraient conduit les héritiers Hiridjee à saisir les services diplomatiques à porter l'affaire au plus haut degré de l'Etat voire de plusieurs Etats. Aussi, le préjudice dépasserait le simple vol de l'héritage des enfants Hiridjee et concernerait des faits d'abus de biens sociaux et de détournements de fonds. Chacun a pu constater à la lecture des preuves publiées que la culpabilité et le mensonge ne laissaient aucune place au doute.

La stratégie d'utiliser les réseaux sociaux à leur portée était brillante et efficace et leur décision de publier directement les documents irréfutables de preuves a conduit à la manifestation de la vérité dont les élites diplomatiques de plusieurs pays se sont saisies pour leur apporter leur soutien au vu de leur pluri-nationalité. « Plusieurs tentatives infructueuses de médiation auraient été faites, c'est pourquoi, nous nous serions laissé dire que des procédures plus officielles seraient en cours d'instruction », déclare H.Hiridjee.

Pour mémoire, une procédure auprès du Pôle Anti- Corruption (PAC) est en cours d'instruction à laquelle viendraient s'ajouter dans un futur proche d'autres poursuites. Rappelons que ces affaires successives qui secouent la société entachent malheureusement durablement l'image de la société malgache, malgré la lutte incessante contre la corruption générée par le ministère de la Justice et initiée par le président de la République. Ces nouveaux éléments apportés à l'affaire pourraient-ils mener à une crise diplomatique ? Affaire à suivre.