Algérie: Législative - Le MSP favorable à une "alliance" au service du pays

Constantine — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a indiqué dimanche après-midi à Constantine, que sa formation politique est "favorable au principe de l'alliance et du partenariat au service du pays et refuse toute forme de paternalisme ou de monopole exercé dans la gestion des affaires de l'Etat".

S'exprimant au cours d'un meeting animé à la Maison de la culture Malek Haddad, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, M. Makri a précisé que son parti qui cumule "trente ans d'expérience, de patience et de militantisme au service du pays", participe à cette échéance avec la "conviction de réussir, et permettre dans un esprit de coopération avec l'Etat et le peuple, la concrétisation de plusieurs objectifs, dont la lutte contre le tutorat et le monopole dans la gestion des affaires du pays".

"Le MSP est un mouvement nationaliste qui a toujours milité pour le pays", a également soutenu ce responsable politique, précisant que sa formation œuvre à "rectifier la trajectoire et n'a nullement l'intention de se focaliser sur le passé".

L'Algérie se trouve dans une "situation dangereuse", a considéré M. Makri, affirmant que "le MSP ne cherche pas à juger les autres, mais œuvre plutôt à asseoir des réformes politiques et économiques" et pour atteindre cet objectif, dit-il, "il faut garantir des élections propres et transparentes".

Et d'ajouter : "L'Algérie a certes raté beaucoup de chances et perdu des sommes colossales, mais cela ne doit pas constituer un frein, mais une motivation pour apporter les rectifications nécessaires avec la contribution des compétences victimes de la machine administrative qui favorisait dans le passé le régionalisme et la corruption".

Evoquant, en outre, les prouesses réalisées par la wilaya de Constantine dans les domaines agricole et industriel notamment, le président du MSP a considéré que cette wilaya constitue "un pilier du rêve national pour une Algérie forte, prospère et épanouie".

Le même intervenant qui a évoqué l'histoire de Constantine depuis Youghourta, et qui a rendu hommage aux chouhada du pays, au cheikh Abdelhamid Benbadis et à Mahfoud Nahnah, a appelé les algériens à "s'inspirer de l'histoire du pays et aller vers les urnes pour trancher et édifier ensemble le pays".