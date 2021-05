Congo-Brazzaville: Affaire Guelor Kanga - La RDC fait appel auprès de la CAF

La Fécofa a interjeté appel à la décision du Jury disciplinaire de la CAF rejetant sa plainte pour «usurpation d'identité» concernant l'affaire Guelor Kanga.

La Fédération congolaise de football (Fécofa) ne désarme pas dans l'affaire Guelor Kanga. Pour rappel, la Fecofa conteste l'éligibilité du milieu de terrain du Gabon, et par conséquent la qualification des Panthères pour la CAN 2022 au Cameroun.

Pour rappel, les preuves apportées par la Fécofa n'ont été visiblement suffisantes pour lui donner gain de cause, affirme la CAF dans sa décision. «Au demeurant, après avoir examiné tous ces éléments, le Jury Disciplinaire estime que les prétentions de la FECOFA ainsi que les éléments présentés par cette dernière n'ont pas été jugés probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification de l'identité du joueur de la part de la FEGAFOOT ; En outre le jury disciplinaire n'a pu constater aucune irrégularité concernant l'éligibilité du joueur en question, ni de son enregistrement au sein de la CAF», dit la décision de la CAF.

La RDC accuse Kanga d'avoir falsifié son identité ; elle estime qu'il est en réalité de nationalité congolaise. Alors que la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué le 26 mai qu'elle considérait le joueur en règle, la Fécofa persiste : elle annonce, vendredi 28 mai, avoir interjeté appel à la CAF. Et elle compte aller plus loin si nécessaire. « Au cas où la RDC n'obtient pas gain et cause à la CAF, elle saisira les instances supérieures concernant ce dossier d'usurpation de la nationalité congolaise », prévient-elle.

En effet, les Gabonais ont aligné lors de cette campagne des éliminatoires à cette Coupe d'Afrique le joueur Guelor Kanga Kaku dont les documents administratifs indiquent qu'il est de nationalité gabonaise mais en réalité il est congolais et s'appellerait Guelor Kiaku Kiaku Kiangana. Selon des licences, il est né à Kinshasa en 1985 et non en 1990 à Oyem comme l'atteste son passeport gabonais. La Fédération Congolaise de Football Association (Fécofa) a fait une dénonciation auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF).