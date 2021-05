Cote d'Ivoire: Tourisme, Loisirs et Jeux traditionnels - Une trentaine de coaches au labo pour la création de clubs

La Direction des Loisirs du Ministère du Tourisme et des Loisirs a initié un séminaire de formation des formateurs en vue de la pratique scolaire d'activités ludiques ivoiriennes authentiques.

Dans le cadre de la préservation et la promotion des loisirs et jeux traditionnels endogènes, la Direction des Loisirs du Ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé, le jeudi 27 mai 2021, un séminaire de formation au profit d'une trentaine d'enseignants et éducateurs des cycles primaire et secondaire de l'enseignement général, ainsi que de moniteurs et animateurs de centres de loisirs et de vacances.

L'objectif visé, à en croire le Directeur des Loisirs, Dr Emmanuel Gala Bi, représentant le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, est de répertorier aux fins d'enseigner et d'installer des clubs de jeux traditionnels ivoiriens dans les établissements scolaires du pays dès la rentrée académique prochaine. Avec un point d'honneur fait aux propositions de jeux promouvant la richesse et la diversité du patrimoine touristique ivoirien.

C'est donc à juste titre que ce séminaire dont c'est le premier acte, se tient en partenariat avec la Direction de la vie scolaire du Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabetisation.

Au nom du Ministre Siandou Fofana, le Directeur des Loisirs a rappelé les exigences régaliennes de la promotion des activités ludiques authentiques relativement aux traités et conventions ratifiés par la Côte d'Ivoire. Et de souligner la conformité d'une vulgarisation desdites activités ludiques dans l'éveil émotionnel des enfants. En plus d'inculquer une forme d'expression de la culture ivoirienne et de véhicule des valeurs nationales. Dont le programme de société du gouvernement est contenu dans " Une Côte d'Ivoire Solidaire ".

Ainsi, au-delà du jeu de l'Awale, le plus iconique des jeux traditionnels, bien d'autres jeux sont appelés à faire l'objet de vulgarisation et de mise en place de clubs dans les écoles. On pourrait, à titre indicatif, citer le " Fohre ", un jeu de pions à spirales et toupies de la région du Gontougo ; le " Gbassa ", un jeu de course-poursuite du Bafing ; l'Akpo, une activité de cache-cache d'objets, originaire de la région de Gbeke...

Pour ce séminaire inaugural qui fait suite à une étude sociologique et ethnolinguistique menée par la Direction des Loisirs, ce sont des formateurs d'Agnibilekrou, d'Attecoube, Bingerville, Port Bouet et Yopougon, notamment, qui ont testé les dispositifs de faisabilité. Par ailleurs du matériel de jeux modernes tels que les échecs, les dames, le Monopoly, l'Othelo, le Scrabble... ont été offerts à des clubs scolaires. Deux sessions supplémentaires sont inscrites à l'agenda de la Direction des Loisirs pour finaliser le projet de création de clubs de jeux traditionnels dans les écoles du pays.