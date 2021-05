Cote d'Ivoire: Digitalisation des moyens de paiement/Mariam Diaby Touré - «Il faut que les usagers aient l'habitude d'utiliser la data»

Prenant part à la conférence sur les paiements digitaux, la directrice générale d'Orange Money Côte d'Ivoire, Mariam Diaby épouse Touré, a invité les populations à utiliser plus les datas pour le développement de leurs services. C'était à l'occasion de la 4e édition du panel Orange Business Live tenue le 26 mai 2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

Dans de son intervention, Mariam Diaby a mis en évidence les statistiques liées au paiement digital en Côte d'Ivoire. « Le paiement digital en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 2 000 milliards par an sur les données de 2020 et 83% des paiements se font via les mobiles », a-t-elle souligné. Et d'ajouter que plus l'on est digital, plus l'on va vers les supports digitaux que sont les applications.

C'est pourquoi, selon elle, il faut que les usagers aient l'habitude d'utiliser la data car cela compte pour le développement des services.

Ainsi, pour assurer un futur meilleur aux entreprises ainsi qu'aux consommateurs, les moyens de paiement par le digital permettront à ces derniers d'améliorer l'expérience marchande et économique des charges ; améliorer la traçabilité des opérations et sécuriser les activités en termes de limitation des problèmes de fraude et braquage pour les entreprises.

Abondant dans le même sens, Jean-Louis Mennan-Kouamé, directeur général d'Orange Bank Africa, a indiqué que pour que les populations voient l'importance de l'épargne et la nécessité de rembourser via les banques mobiles, il faut qu'elles soient éduquées financièrement. « Nous devons travailler à l'éducation financière des populations afin qu'elles sachent ce que représente l'emprunt. Car ce n'est pas qu'une affaire d'Orange Bank mais le sujet de toutes les associations professionnelles des banques », a-t-il invité.

Sur la question de la cybersécurité, il a affirmé que des moyens financiers et humains ont été mis en place pour rassurer les clients.

Quant à Didier Kla, directeur d'Orange Business et BroadBand, il a relevé l'importance de ce panel. « Avec l'accélération de l'Internet et des réseaux mobiles, il était important d'organiser ce panel. Car les nouveaux moyens de paiement permettront de révolutionner l'inclusion financière ».

Notons que le thème de cette 4e édition du panel d'Orange Business Live était : « Digitalisation des moyens de paiements : quel futur pour les entreprises et les consommateurs ? »