Sénégal: Elage Diouf, artiste-chanteur - «C'est l'industrie musicale sénégalaise elle-même qui a des problèmes»

interview

Après le lancement de son nouvel album «Wutiko», le chanteur Elage Diouf, établi au Canada, séjourne au Sénégal depuis quelques jours. Dans cet entretien, l'auteur de «Mélokaan» jette un regard critique sur la musique sénégalaise et les obstacles qui l'empêchent de s'exporter.

Vous venez de sortir un nouvel album, «Wutiko». Quels messages cherchez-vous à véhiculer ?

«Wutiko» est un album de onze titres. C'est aller à la quête de ce qui nous manque. Pour certains, c'est le diplôme, d'autres l'emploi, la dépense quotidienne, le bonheur... L'album aborde également des thèmes comme l'évolution de l'individu à travers les épreuves de la vie, la résilience de l'humain, vivre et vaincre ses peurs ainsi que l'épanouissement des gens dans le respect mutuel.

Comment se passe la promotion ?

Pour ce qui est de l'étranger, le produit se vend très bien sur les différentes plateformes de téléchargement musical. Au Sénégal, nous avons prévu une tournée nationale. Nous sommes en train d'y travailler. Parce qu'il ne faut pas se tromper, pour avoir une salle de spectacle digne de ce nom, c'est la croix et la bannière, même à Dakar. Donc vous imaginez un peu ce que ça doit être à l'intérieur du pays. Mais nous y travaillons sérieusement et d'ici la fin de l'année, je pense que ça devrait se faire.

Quels regards jetez-vous sur la musique sénégalaise ?

Notre mbalakh est agréable à écouter. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'exporte pas. Il y a beaucoup à faire. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'informations sur une même chanson, ça sature la musique. Parce que si vous allez à l'étranger, ils peuvent ne pas comprendre la langue, mais la manière de chanter, de combiner les instruments, peut conquérir des mélomanes. C'est pourquoi j'estime qu'il faut qu'on améliore la présentation de notre musique. Par exemple, il ne faut pas dire que Wally Seck a fait ceci, ça a marché, je dois le faire. Il faut éviter de suivre la tendance. Un chanteur doit avoir son propre style. Aujourd'hui, il est difficile de reconnaître un chanteur en écoutant juste le début de son morceau. Il nous faut une identité musicale.

Mais pourquoi vous ne vous produisez pas suffisamment au Sénégal ?

Il y a beaucoup d'obstacles. Il est vrai qu'en 2010 avec l'album «Damla Nop», les Sénégalais m'ont vraiment adopté. J'ai fait de grands spectacles avec de grands groupes au Canada et à travers le monde. Mais au Sénégal, c'est l'industrie musicale elle-même qui a des problèmes. C'est pourquoi c'est très difficile de se produire. Les salles sont chères, le matériel qui va avec également. C'est pourquoi le plus souvent, j'optais pour des contrats avec des hôtels, c'est ce qui fait que les prix d'entrée sont exorbitants. Mais la réalité, c'est qu'il est même plus facile de se produire à Montréal qu'au Sénégal parce que tout est cher ici. Mais si cela ne dépendait que de moi, je me produirais régulièrement au Sénégal. Mais il ne s'agit pas de se produire pour se produire, il faut des spectacles de qualité. Parce que ma musique requiert beaucoup de préparation, je tiens énormément à la qualité. C'est pourquoi il n'est pas facile de se produire régulièrement.

Pourquoi vous ne faites pas beaucoup de featurings avec les musiciens sénégalais ?

C'est d'abord une question de feeling. Les featurings, on ne les fait pas parce que tel artiste est en vogue ou pas. On le fait, parce qu'on le sent. Ce n'est pas une affaire de buzz. Dans cet album, j'ai fait des duos avec un musicien cubain, un Canadien, un musicien sénégalais... Les gens accordent beaucoup d'importance au buzz, alors que l'art, ce n'est pas la belle voiture, les habits chers, le bling-bling... c'est tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus profond que cela. Il faut rester soi-même. À force de chercher le buzz, beaucoup d'artistes se créent eux-mêmes des problèmes en adoptant un train de vie qu'ils sont sûrs de ne pas pouvoir supporter. Mais parce que l'autre est au top, je dois forcément l'être, quel qu'en soit le prix. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui décide de nos vies. Mais chez nous, on juge la réussite de la personne par son apparence, sa voiture, ses habits... alors qu'on ignore comment il a fait pour l'avoir. Il faut que les gens reviennent sur terre, que chacun vive en fonction de ses moyens. Aujourd'hui, tout le monde veut être célèbre, peu importe la manière. Certains, par l'insulte, la médisance, l'opportunisme... , sont prêts à tout. C'est pourquoi les valeurs sont en train de disparaître. Il faut tout centrer à l'homme.

Pour en revenir à votre style, qu'est-ce qui fait sa particularité ?

Pour moi, il faut d'abord être libre pour être heureux. Et pour cela, il faut refuser d'être prisonnier de sa propre personne. Tout est éphémère dans cette vie. Le temps passe vite. Quand on pense à l'an 2000, tu as l'impression que c'était hier, ça doit nous éveiller. Il faut rester humain. Il faut être équilibré. Il ne s'agit pas de chercher quelque chose, parce qu'un autre l'a. Il faut être soi-même, prêcher la bonne parole. Cette vie est très éphémère, rien ne vaut de se prendre la tête.