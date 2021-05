Congo-Kinshasa: Maï-Ndombe - Le Gouverneur Mputu Paul retrousse ses manches

Trois projets de construction des bâtiments à pied d'œuvre. Trois cabines de courant déjà réceptionnées. Quelques engins lourds déjà acquis pour les grands les travaux. Plus d'un millier de sacs de ciment sont déjà sur place à Inongo pour la construction des logements sociaux. Telles sont les réalisations palpables du travail fait par Paul Mputu, le Monsieur Gouverneur de la province de Maï-Ndombe.

Aussitôt qu'il a pris les commandes de l'exécutif provincial, le gouverneur du Maï-Ndombe, Mputu Paul était déjà la cible des attaques venant de toutes parts. Tantôt, accusé de tous les péchés d'Israël, tantôt acculé par des pressions de tous genres. Objectif : le déstabiliser pour qu'au finish, le faire partir de la tête de la province et le remplacer par une marionnette. Maitre d'ouvrage : un conglomérat des pestiférés (ndlr, atteints par la peste). Et, le Gouverneur était presque prêt à jeter l'éponge. Mais, chrétien engagé, ayant foi en son Dieu et, faisant recours à son équation personnelle, il a opté pour la résistance.

Il s'est rattrapé, en se rappelant qu'il a un carnet d'adresses qui pèse et un nom à défendre : ingénieur Mputu Paul, un des pères de la téléphonie cellulaire en RD Congo ! En plus, il a laissé ses empreintes dans la fibre optique, sans oublier sa touche dans la TNT (télévision numérique terrestre) et le numérique. Des domaines où l'expertise ne court pas la rue ! C'est pourquoi, il a décidé de tirer profit de toute cette manne d'intelligences qu'il a dans ses poches. Il va alors braver toutes les adversités concoctées par la « nébuleuse du Maï-Ndombe évoquée ci-haut et qui veut mettre la province sous sa botte. Mputu Paul passe alors à l'action.

Le retard pris dans l'exécution des projets du gouverneur est en train d'être rattrapé. D'abord, l'ingénieur-gouverneur a réussi à faire réhabiliter une demi-douzaine des édifices publics, jadis abandonnés, et les travaux sont au niveau de finissage. Ensuite, il est parvenu à arracher trois transformateurs de courant de la Snel en faveur de la ville d'Inongo. Ce qui permettra d'électrifier une grande partie de la ville. Depuis quelques semaines, le chef-lieu du Maï-Ndombe s'est transformé en un vaste chantier. Il y a d'abord les travaux de construction d'un fastueux et imposant bureau du gouvernorat juste à l'entrée de l'Assemblée de Provinciale. Derrière cet imposant immeuble d'un niveau en chantier, une autre surprise de taille : la construction de deux bâtiments, une résidence pour le gouverneur et une autre pour le chef de l'Etat.

Les travaux évoluent normalement. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui n'arrêtent de beugler à longueur des journées des bobards sur le gouverneur. Ils ne voient toujours rien de tout ce qui se fait. Ils passent le plus clair de leur temps à participer à des interminables messes noires et d'imaginer toutes sortes de cabales machiavéliques. Mais ils finiront par raser les murs de honte.

Dans une deuxième concession, un complexe hospitalier moderne avec huit bâtiments est en train de sortir du sol. Là aussi, les travaux avancent à la satisfaction générale. L'éducation n'a pas été oubliée. En effet, dans un troisième chantier, c'est une école technique moderne avec plusieurs filières qui se construit. Les édifices des trois chantiers précités seront en préfabriqué. Modernisme oblige. Il est aussi les travaux de finissage de l'hôtel du Lac qui est en attente depuis plus d'une quarantaine d'années. Un exploit !

Tous ces projets, le gouverneur les a arrachés des mains des partenaires qui ont foi en lui, l'ingénieur Mputu Paul que certaines quantités négligeables s'amusent à trainer dans la boue et à jeter en pâture. Ils ont reçu mission d'empêcher tout projet initié par le celui qui les empêche de dormir tranquillement. En plus, de ces travaux d'Hercule, il est prévu la construction des logements sociaux. Un stock est déjà arrivé à Inongo. Et des sources crédibles font état de plus de dix baleinières qui sont déjà en route avec du ciment, plus de cinq mille sacs attendus pour ce voyage.

La voirie urbaine n'a pas été oubliée. Avec des engins lourds acquis sur fonds propres de la province. Il s'agit dans un premier temps d'une niveleuse et d'un bulldozer qui sont en voie d'être acheminés par bateau de la société Sodefor à destination du chef-lieu de province ; d'autres engins suivront dans un proche avenir. C'est pratiquement le « go » qui annonce les couleurs.

Entretemps, il y a lieu de souligner la réhabilitation de la route de Nkolobeke sur une longueur de 35 kilomètres, à la satisfaction générale. Une route envahie d'herbes et de broussaille. Ce n'était plus qu'un sentier d'à peine cinquante centimètres de large et cela, depuis des temps immémoriaux. Ce qui donnait des cauchemars aux usagers. Quelle joie pour ces derniers qui avaient perdu tout espoir de revoir ce chemin en état de praticabilité tel qu'affiché présentement !

C'est ce moment que choisit une horde des oiseaux de mauvais augure pour pondre toutes sortes de diableries : délation, calomnie, motions alimentaires, désinformations, intox, cabales, etc... Affreux ! Au regard du travail qui se fait présentement, il y a fort à parier que ces troubadours souffrent déjà en démangeaisons partout et font des insomnies. C'est ce qui explique d'ailleurs toute l'agitation qui s'observe à travers la ville. A ces compatriotes égarés, un seul message. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Car, foultitude d'autres projets se bousculent au portillon du « Gouv » qui les sortira un à un, ce qui ne fera que prolonger leur cauchemar. Amen !

Ils ont la conscience chargée à cause de grosses sommes d'argent perçues pour accomplir leur sale besogne et qu'il faut savoir comment justifier l'échec auprès des maîtres à penser basés à Kin. Leurs affidés envahissent les réseaux sociaux pour relayer des messages qui puent le complot à mille lieux.

Ils entonnent tous le même refrain. « Euh... . on a volé tout l'argent, euh... . on n'a rien construit... . bla... . bla ». La population n'est plus dupe. Elle sait comprendre le mobile de ces démarches et affabulations. Elle sait même démasquer ces aigris un à un et du rôle que chacun d'eux joue dans cette épisode diabolique. Il suffit de poser la question au premier passant dans la rue, il se mettra à citer un à un.