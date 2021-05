Congo-Kinshasa: Depuis sa tournée - Augustin Kabuya appelle au respect de la hiérarchie de l'UDPS mais aussi de toutes les structures qui la compose

A Bulungu, dans le grand Bandundu depuis le vendredi 28 mai dernier comme annoncé pour la poursuite de sa tournée de redynamisation du parti et l'installation des responsables fédéraux, le Secrétaire Générale de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), Augustin Kabuya a, comme partout où il est passé, sensibilisé sur la marche du parti présidentiel.

Déjà au courant de tout ce qui se passe dans ce coin du pays, où, il y a un groupe de membres qui s'opposent aux instances du parti, jusqu'au point de remettre en cause la légitimité et la légalité de leurs officiels, le SG Kabuya s'est montré très critique envers eux.

«Ceux qui viendront vous parler en mal de nous, il faut leur poser la question de savoir pourquoi lorsqu'on vous a aligné pour être nommé au gouvernement, vous n'aviez pas rejeté l'offre sous prétexte que Kabund et Kabuya étaient illégaux. Nous avions de la valeur uniquement quand on les proposait sur les listes de nomination pour qu'ils soient nommés et après, nous sommes devenus pour eux des crocodiles?», s'est-il posé comme question.

Il a ensuite lancé un appel a tout celui qui tenterait de se substituer au Secrétaire Général de l'UDPS, alors que celui qui est connu et reconnu c'est Augustin Kabuya, il lui demande de regarder la réalité en face et de garder ses finances employées à cette aventure périlleuse sans lendemain.

«La première institution de ce pays, Son Excellence Félix Tshisekedi m'associe dans des rencontres importantes concernant les questions nationales et internationales. Il me présente auprès de ses invités comme Secrétaire Général du parti. Et si un simple citoyen passe tout son temps à remettre notre pouvoir en cause, cela ne nous impressionne pas du tout», a-t-il conclu.

Il faut souligner que le Secrétaire Général de l'UDPS, Augustin Kabuya pourrait modifier le programme de sa tournée dans le grand Bandundu pour se rendre à l'Est de la RDC, en vue de compatir avec la population de Goma et ses environs, traumatisée par l'éruption volcanique du Nyirangongo et les multiples séismes qui les assaillent au quotidien.