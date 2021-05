Congo-Kinshasa: Tribune/Congolité - Un projet sans nature juridique dans la mondialisation et dans sa globalité

billet

Dans cet article, je souhaite apporter ma contribution sur les questions suivantes : La congolité, la mondialisation et le développement.

De la nature juridique de la congolité

Est-ce que la Congolité est-elle un projet, une proposition de loi ou une lettre morte ?

En droit administratif, nous avons appris et nous enseignons aux autres que, l'incompétence reste principe et la compétence l'exception, tout acte juridique, administratif, politique, économique et social, soit-il, doit être initier et pris par une compétence d'attribution. Question d'identifier son auteur s'il est investi d'un pouvoir légal, ici, la qualité de l'auteur est importante,

Est-ce que Noël Tshiani est-il membre du gouvernement pour que l'on parle de la Congolité comme projet de loi ? Est-ce qu'il est député national pour que la congolité soit une proposition de loi?

Dans le cas sous examen, la Congolité est une lettre morte. Un chiffon qu'on peut jeter dans la poubelle. Chiffon parce qu'il n'est pas compétent pour proposer une loi pendant, qu'il n'est pas membre du parlement Congolais, ni membre du gouvernement.

De la congolité et sa conformité à la constitution

L'inconstitutionnalité de cette lettre morte que les ignorants appellent abusivement une loi, est constatée, d'abord, sur la forme, par le défaut de qualité de son auteur et sur le fond par sa volonté de vouloir modifier soit verrouiller une disposition constitutionnelle.

La congolité selon, l'économiste Noël Tshiani, voudrait que seuls, les congolais de père et de mère congolais puissent candidater à la présidence de la République. Ignorant que la notion de la nationalité est une notion à double dimension notamment, sociologique et juridique.

De la nationalité d'origine sous la Constitution du 18 février 2006

Il est important de signaler que la notion de la nationalité n'est pas une notion isolée, c'est une notion bien entretenue dans la Constitution et dans le code de la famille.

L'article 10 de la Constitution dispose ce qui suit par rapport à la nationalité d'origine: est Congolais d'origines toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement, la République Démocratique du Congo à l'indépendance), cette disposition ne parle, ni ne conditionne la nationalité congolaise d'origine par rapport à une mère ou un père Congolais, la seule condition donnée pour être Congolais d'origine, c'est l'appartenance à un groupe ethnique. Ce qui veut dire que tout celui qui se reconnaît membre d'une tribu, est un congolais d'origine.

A noter que la notion de la nationalité, bien qu'en cadrée par le droit, est une notion purement sociologique, la nationalité vient du mot nation, ceux qui appartiennent à une nation sont appelés des nationalistes, peu importe les modalités de l'obtention de cette nationalité.

Est nationaliste toute personne appartenant à une nation, le nationalisme est cette doctrine qui reconnaît la nationalité par les actes de défense de la nation.

C'est pourquoi, un nationaliste doit être celui qui se bat pour la nation. Or, la nation est constituée par la volonté de vivre ensemble. Dans l'analyse de la notion de la nationalité, nous avons aussi le vouloir vivre ensemble comme une des conditions importantes pour être membre d'une nation.

Vous devez savoir qu'une loi ordinaire, organique voire réglementaire, soit-elle, ne peut jamais verrouiller une matière que la Constitution n'a pas verrouillée🔒 c'est impossible, sauf les questions verrouillées par l'article 220 de la Constitution elle, aucune autre question de la constitution, ne peut être verrouillée par une loi.

La congolité : un obstacle à la mondialisation

Ici, je veux parler de la mondialisation dans sa globalité, avec le développement numérique le monde devient comme un village au sein duquel nous trouvons que, des frères et des sœurs d'un père et d'une mère, Ou chaque enfant doit avoir la conscience de développer le coin de son habitation. Pour un homme comme Noël Tshiani, pouvait plutôt soutenir la mondialisation départ son expérience internationale, d'avoir travaillé dans les institutions financières Américaines, il devait plutôt nous brandir sa propre jurisprudence, départ ses prestations internationales, malgré sa nationalité d'origine Etrangère, toutes ses prestations devaient profiter d'abord, à la Nation Américaine. Ici, vous comprendrez que la notion de la nationalité ce n'est plus une question d'individu, c'est plutôt une question d'intérêt général, que gagne la nation derrière cet acteur. C'est cela la question la plus pertinente dans la mondialisation et dans sa globalité.

Le développement d'une nation est intimement lié à l'acceptation des autres, se dire qu'ensemble nous pouvons changer les choses.

5) De la jurisprudence Obama aux Etats -unis

Nombreux comme moi savent que Barack OBAMA, est un Kenyan d'origine et de nationalité américaine par option. Elu président des Etats-Unis, devait privilégier tout d'abord l'intérêt des Etats-Unis comme Nation et aucune de ses prestations devaient s'orienter à la nation Kenyane.

Tout ce qu'il a réalisé pendant, l'Exercice de son mandat reste au bénéfice des Etats-Unis.

Pour conclure, je dirais que la nationalité est une question de volonté, qui se manifeste par l'amour de la nation dans l'intérêt de vouloir vivre ensemble, afin de projeter le développement.