Cote d'Ivoire: Corps préfectoral - L'Amemcop-ci, l'Amicale des épouses fête ses mamans

La journée du 30 mai 2021 était dédiée à la mère. L'Amicale des épouses des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire (Amemcop-ci) n'a pas voulu être en marge de cette célébration. Elle a saisi cette aubaine pour célébrer ses mamans, l'ensemble des membres de ladite association. Vêtue de l'uniforme de l'Amicale, les dames ont fait le déplacement, de façon massive, le samedi 29 mai, à l'espace événementiel Amado Laguna, à Bingerville, lieu du déroulement de la manifestation.

Il s'agissait selon l'actuelle présidente de l'Amemcop-ci, Mme Amani Christine, de non seulement permettre à ces femmes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, se retrouver mais aussi de parler du fonctionnement de l'Amicale. Elle a invité à cet effet chacune des membres qui sont dans les régions à être son porte-parole auprès des autres épouses du corps préfectoral non encore membres, pour les sensibiliser à s'intéresser aux activités de l'Association et à y adhérer.

L'Amemcop-ci a été créée en 2001 à Yamoussoukro. Pour l'heure, elle compte 122 membres. Deux présidentes se sont succédé à sa tête. Amani Christine par ailleurs chef de services à la Commission nationale ivoirienne pour l'Unesco et membre du Conseil d'Administration de la Mutuelle des personnels du ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique (Mupemenet-ci) en est la deuxième. « Cette Amicale est un outil de rapprochement, de fraternité et de solidarité », assure la présidente. Avant de préciser qu'une plateforme d'échanges a été ainsi mise sur pied à l'effet d'obtenir régulièrement les nouvelles des membres et resserrer les liens.

Ainsi, depuis qu'elle dirige cette Amicale, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit, entre autres, de la remise de dons à l'Orphelinat de Bingerville, la participation aux activités relatives à la Journée internationale des Droits de la Femme, l'assistance aux membres pour des évènements heureux ou malheureux et surtout l'Assemblée générale élective qui a permis l'amendement des statuts et règlements de l'Amemcop-ci. Il s'agit désormais de « se retrouver plus régulièrement » et d'organiser une nouvelle « Assemblée générale », les jours à venir. La présidente appelle de ce fait les membres à se « tenir prête » pour y participer. La date du déroulement de cette Assemblée leur sera communiquée « très bientôt ».

Pour cette fête des mères 2021, les adhérentes, présentes ou non, ont été couvertes de cadeaux. Avec l'appui de l'entreprise Tex-Ci Gonfreville, sponsor de la cérémonie, elles ont reçu chacune 3 pagnes. Partages de plusieurs mets mais aussi musique et danses au menu de cette célébration ont permis aux participantes de s'égayer, dans une ambiance cordiale.

Les épouses du corps préfectoral ont été également sensibilisées à la vaccination contre la Covid-19, lors d'une conférence-débat animée par Dr Tetchi Mathilde de l'Institut national de la Santé publique (Insp). Une séance de questions-réponses qui a suivi cette conférence a permis aux mamans d'obtenir certaines informations précises sur cette campagne de vaccination en cours.