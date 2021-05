Sénégal: Des dispositions prises pour en finir avec les inondations (DG ADM)

Mbour — Les pouvoirs publics sénégalais ont pris les dispositions nécessaires pour en finir avec les inondations au Sénégal "d'ici quelques années", assure le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall.

"Nous sommes très confiants que d'ici quelques années, on ne parlera plus d'inondations au Sénégal, parce que tout simplement le président de la République, Macky Sall, a pris toutes les dispositions idoines pour lutter efficacement et définitivement contre ce phénomène", a-t-il notamment dit.

Selon lui, le Plan décennal de lutte contre les inondations élaboré en 2012, "a donné des résultats satisfaisants à Dakar et dans sa banlieue".

"Ce programme-là est toujours dans sa phase d'exécution", a souligné le DG de l'ADM, samedi, en marge d'une assemblée générale initiée par le mouvement "Agir avec Macky pour le développement de Mbour" (AMDEM Ça Kanam), à Mbour.

"Au niveau de l'ADM, on nous a confiés une partie extrêmement importante de ce programme avec le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Et tout le monde a vu ce qu'on est en train de réaliser à Keur Massar", a déclaré Cheikh Issa Sall.

Il assure que "la même chose" est en train de se faire à Diourbel (centre) avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), à Pikine irrégulier sud avec l'Agence des grands travaux (APIX), à Kaffrine et Touba, pour "lutter définitivement" contre les inondations.