Cote d'Ivoire: Fête des mères - Une soirée artistique offerte aux mamans d'Anono par la Fracim

Les femmes du village d'Anono se sont massivement déplacées à l'école primaire saint François Xavier dudit village, dans la soirée du samedi 29 mai, pour y être célébrées.

Elles ont chanté, dansé comme une famille unie autour d'un père qui était ce soir-là, le Père Gilles Cesar Dogoua, fondateur de la Fraternité des amis du cœur immaculé de Marie (Fracim) initiatrice de cette soirée dénommée « Soirée du rire ».

C'est tout heureux que l'homme de Dieu a indiqué que cette soirée qui est à sa première édition, a pour objectif de resserrer davantage les liens de fraternité et d'amitié. « C'est dans l'unité que nous sommes forts et pouvons entreprendre de grandes choses. Etant des enfants de Dieu, nous formons une famille sans toutes autres considérations », a-t-il mentionné. Et de poursuivre : « Nous voulons à long terme permettre à nos mamans d'Anono de se prendre en charge à travers le financement de micro-projets ».

Au nom de la Fracim, Mlle Marie Françoise Adou, secrétaire générale adjointe, s'est félicitée de la présence massive des mamans d'Anono. Avant de souligner que la "Soirée du rire" organisée à leur honneur, vise également à leur rendre hommage. Car, dit-elle, elles sont le fondement de la famille et de l'église. Elles représentent pour ce faire, un trésor pour la société.

Plusieurs humoristes dont En K2K, chantres et troupes théâtrales ont presté. La célébration de la fête des femmes à Anono organisée par la Fracim va se poursuivre sur une semaine. Un concours culinaire, un tournoi de football féminin et une tombola qui leur permettra de gagner des réfrigérateurs, télévisions, gazinières et autres gadgets.

La Fracim, faut-il le noter, a été créée en 2015. Elle a pour objet, entre autres, de promouvoir la charité envers les personnes démunies et vulnérables ; favoriser et maintenir un climat de cohésion sociale, d'entraide et de convivialité.