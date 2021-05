Togo: Jour de vote

L'élection des conseillers des Français de l'étranger a lieu ce dimanche.

Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h à l'école maternelle-primaire Charles de Gaulle, 6 avenue du Sarakawa, quartier administratif, Lomé.

En application de la loi du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français établis hors de France, les premières élections des conseillers et délégués consulaires se sont tenues les 24 et 25 mai 2014, et celle des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) les 21 et 22 juin de cette même année.

Le mandat d'élection étant d'une durée de 6 ans, l'année 2020 devait voir pour la première fois le renouvellement général de ces corps d'élus.

En raison de l'épidémie de Covid-19, les élections prévues les 16 et 17 mai 2020 ont été reportées au mois de mai 2021 et le mandat des conseillers et délégués élus en 2014 a été prorogé jusqu'à cette date.

En revanche, le mandat des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expirera en mai 2026. La prochaine mandature durera donc 5 ans.

Élus de proximité, les conseillers des Français de l'étranger représentent leurs compatriotes au sein de conseils consulaires. Ils sont leurs interprètes et les défenseurs de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des ambassades et des consulats. Ils leur apportent aussi un soutien dans leurs démarches administratives.

Pour ce qui concerne le Togo, 4 listes sont en présence.