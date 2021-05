Cote d'Ivoire: Pdci-Rda / Lancement des séminaires éclatés de la zone A, hier - Les délégations d'Abobo, Anyama et Adjamé approuvent les réflexions à la base

La tournée de lancement des séminaires éclatés du Pdci-Rda pour le district d'Abidjan conduite par le secrétariat exécutif se poursuit. Après la zone B (Yopougon et Songon), jeudi 27 mai 2021 à la place Doukouré Moustapha de Yopougon, le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, Pr Maurice Kakou Guikahué et sa délégation étaient, hier au palais de l'unité d'Abobo pour le lancement des séminaires éclatés de la zone A, comprenant les délégations d'Abobo, d'Anyama et d'Adjamé.

Sur la table de séance face aux militants venus des délégations ci-dessus citées, il y avait aux côtés de Guikahué des membres du Secrétariat exécutif dont : Séri Bi NGuessan, Adiko Roland, Bodi Théodore, Aka Isaac. Mais aussi des personnalités des délégations dont : Dosso Aboubakari, Alla Kouadio Guy Stéphane, Mme N'Gbo N'Gbichi Joséphine, Atto Attébi Alexandre, Koné Gogé, Adohi Bibi, M'bra Kouassi Daniel, Amoussou Bakary, Agnissan Adon, Assi Herman, Kouassi Valentin, président de la Jpdci urbaine. Ces lancements de séminaires éclatés initiés exclusivement pour le district d'Abidjan, dans le cadre des activités marquant le 75ème anniversaire du Pdci-Rda démarré en avril dernier, ont été salués par Assi Herman, le plus jeune des délégués de la zone A, président du comité d'organisation, qui a eu l'honneur de souhaiter la bienvenue aux illustres hôtes

. « Un parti politique est une association qui a pour objectif de conquérir le pouvoir d'Etat et de l'exercer. Il doit donc avoir des stratégies et des objectifs à court, moyen et long termes. C'est dans ce sens que ce séminaire vient à point nommé parce qu'il permettra à tous les membres des instances du parti de se prononcer sur la vie du Pdci-Rda. Grand merci au président Henri Konan Bédié pour sa vision. Grand merci également au professeur Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, qui ne ménage aucun effort pour faire la mise en œuvre et pour faire le succès de toutes les actions du parti. C'est donc l'occasion pour nous de lui traduire toute notre grande admiration et nos félicitations. Parce que malgré la douloureuse parenthèse de la Maca (Ndlr : Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan), il n'a sollicité aucun répit, aucun repos.

Il s'est encore mis à la tâche, toujours déterminé… ». Pour tout cela, Assi Herman a demandé humblement pour Guikahué un standing ovation. « Yako à vous SE, courage, félicitations, vous êtes un modèle et nous sommes fiers de vous » a-t-il conclu, non sans dire merci au doyen des délégués Atto Attebi Alexandre qui a œuvré pour une bonne organisation de la rencontre. Séri NGuessan, secrétaire exécutif chargé des Délégations, a livré le mode opératoire, les stratégies et le chronogramme sur ces séminaires éclatés, « inspirés, validés par le président Henri Konan Bédié ». Suite à l'intervention du professeur Guikahué, le doyen des délégués Atto Attebi Alexandre a dit merci à tous. « Résistez aux tentatives et l'avenir vous donnera raison » a-t-il conseillé aux militants. Une rose a été offerte par Guikahué, à Mme N'Gbo N'Gbichi Joséphine, déléguée d'Anyama, seule femme présente à la table de séance, avec ce message adressé à toutes les femmes : « Bonne fête maman ».