Congo-Kinshasa: Poudre aux yeux ?

Il y a de ces signes qui ne trompent jamais. Tant que certains préalables ne seront pas respectés, il sera toujours difficile de croire en la tenue du scrutin électoral dans le délai constitutionnel.

Pourtant, lorsqu'il réunissait les députés nationaux membres de l'Union sacrée et les membres du Gouvernement Sama Lukonde fraichement investis, le Président avait bel et bien confirmé qu'il y aura élections transparentes, libres et crédibles en 2023. Aussi, il avait dit qu'il y aura recensement pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas, «mais cela n'empêchera pas la tenue des élections», ajoutait-il en substance, à en croire un élu du peuple ayant pris part à cette rencontre.

Ces mots forts qui manifestement, expriment la volonté du Président de la République de respecter la Constitution, semblent malheureusement loin de la réalité. Pis encore, ils se presentent comme de la poudre aux yeux pour certains de ses détracteurs qui l'accusent de vouloir délibéremment rétarder la tenue du scrutin de 2023.

Les raisons sont multiples pour justifier cette position tranchante. Tout d'abord, malgré que l'Assemblée nationale examine la loi Lutundula, il y a plusieurs aspects qui doivent précéder certaines réformes et qui néccessiteraient d'être abordées par les leaders politiques. A savoir, la séquence de l'élection présidentielle par exemple.

Doit-on tenir la présidentielle à un seul tour ou à deux tours comme en 2006 ? Les sénateurs et gouverneurs doivent continuer à être élus au suffrage universel direct ou indirect ? Que dire de la question sur la nationalité ? Le débat sur la congolité que présente Noël Tshiani Muadiamvita qui, dans sa proposition de loi, veut limiter l'accès à la présidentielle au candidat né congolais de père et de mère. Un autre problème est celui de l'impératif du Recensement dont l'aboutissement est conditionné par des moyens conséquents auxquels le Gouvernement sera appelé à décaisser au plus vite pour essayer d'être à temps.

Que dire de l'absence du Fichier électoral et de la désignation de nouveaux animateurs de la CENI qui auront la lourde mission de remplacer le Bureau Nangaa déjà fin mandat ? Cette fois-ci, le régime de Tshisekedi acceptera-t-il l'aide de la communauté internationale dans l'accompagnement à ce scrutin ? A ce stade, rien n'est encore perdu, si ce n'est que la nonchalance constatée dans le rang du Bureau de l'Assemblée nationale qui avance à pas de tortue dans l'application de son calendrier des matières à examiner au cours de la session de mars.

Quoiqu'il en soit, ni la présence de la Covid-19, ni l'insécurité dans certains territoires du pays, encore moins une quelconque manœuvre politique ne pourra éloigner l'attention du peuple congolais qui tient à la légitimité de ses institutions, gage du bon fonctionnement et du développement du pays. Au cas contraire, les promesses tenues par les Dirigeants seront vues comme de la poudre aux yeux en vue de tromper la vigilance du petit peuple.

