Congo-Kinshasa: Goma - Ingele Ifoto sollicite un plan de sauvetage et d'intervention d'urgence

Revenant sur la situation préoccupante que traverse la ville de Goma, Chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il s'est produit l'éruption soudaine du Volcan Nyiragongo et des signes inquiétants annonçant des désastres imminents, Jean-Marie Ingele Ifoto, Député National et Président du parti politique la Dynamique pour la Démocratie au Congo, sollicite du Gouvernement Sama Lukonde la publication d'un plan de sauvetage d'urgence à l'attention des Gomatraciens et des peuples environnants, sommés d'évacuer la zone rouge. Il l'a déclaré ce dimanche 30 mai 2021, en marge de la célébration des 40 ans d'existence de la Chorale Latino-française "Trinité" de la Paroisse Christ Sauveur, dans la commune de Selembao.

Depuis sa réapparition sur la scène politique, 4 ans après en raison des fonctions politico-administratives qu'il assumait notamment, en tant que Ministre National de l'Energie et Ressources Hydrauliques, Jean-Marie Ingele Ifoto ne se donne pas du repos quant à la cause nationale et la progression de son parti politique, la Dynamique pour la Démocratie au Congo (DDC), jusqu'ici membre du Front Commun pour le Congo.

En présence de l'assistance venue nombreuse pour la célébration du 40ème anniversaire de la Chorale Latino-française Trinité, Ingele Ifoto a tout de même relevé son inquiétude sur la crise humanitaire sévissant à Goma, depuis le samedi 22 mai 2021, et a joint sa voix pour exprimer sa solidarité à tous les Gomatriciens, sinistrés pour la plupart, endeuillés pour d'autres pour perte des membres de famille qui leur sont chers.

Tout en demandant au Gouvernement Sama Lukonde de publier, illico presto, un plan de sauvetage et d'intervention d'urgence, il a néanmoins exhorté les sinistrés à suivre les directives des autorités humanitaires.

Profitant de l'opportunité, il a sollicité l'appui de la Communauté Internationale à se pencher sur cette catastrophe naturelle et imprévue qui touche l'Est du pays. Il sied de signaler, en outre, qu'une assistance financière a été orientée vers les cadres et membres du parti de la DDC. Une contribution significative qui traduit un sentiment de solidarité et moyen de premier secours initié par la hiérarchie du parti.

Come-back sur la célébration liturgique

Très attaché par la célébration liturgique catholique, l'élu de la Funa passionné

Par la combinaison des voix des chantres de façon remarquable à entraîner les âmes des auditeurs par l'agrément du doux plaisir était l'invité d'honneur de cette activité paroissiale, où, un culte d'action de grâce était organisé en commémoration.

"A l'initiative du père Jacob vers les années 1941, la jeune paroisse de la commune de Selembao, affiliée au Doyenné de Saint Antoine Padoue, s'est vite répandue grâce à l'observance des termes de référence de son initiateur, qui aujourd'hui vient de bâtir une réputation, d'une de foi, d'une chorale charismatique" a révélé l'invité du jour, témoin de la croissance de ce groupe de cœur.

Dans sa prise de parole, Jean-Marie Ingele Ifoto a salué la bravoure et le sursaut de confiance dont à fait montre les dirigeants et les chantres pour le maintien et la croissance de ce groupe dans un milieu en voie de développement, pour attirer la perception des chrétiens sur la nécessité de converser la tradition et la valeur latine.