Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala reçoit les honneurs de la NOJECO pour d'énormes performances réalisées durant son mandat

C'est dans la grande salle de la Paroisse Notre Dame de Fatima remplie comme un neuf, que le Premier Ministre honoraire, Bruno Tshibala Nzenzhe a été honoré, jeudi 27 mai 2021, par une Association Sans But Lucratif dénommée "Nouvelle Jeunesse Congolaise", NOJECO en sigle, pour avoir assumé avec brio, ses responsabilités à la tête du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, principalement pour l'organisation des élections de 2018 sur fonds propres de la République.

En présence de l'honorable Ingele Ifoto, les jeunes regroupés au sein de la NOJECO ont remis un diplôme de mérite et un trophée d'honneur à leur modèle, le Premier Ministre honoraire Bruno Tshibala Nzenzhe.

La toute première alternance pacifique intervenue le 24 janvier 2019 au sommet de l'Etat étant consécutive aux élections de 2018 organisées grâce à la mobilisation des recettes par le Gouvernement Tshibala, les jeunes congolais, toutes tendances confondues, présents à Fatima pour féliciter le Premier Ministre honoraire Bruno Tshibala, estiment que ce dernier mérite la reconnaissance de tout le peuple congolais. Même point de vue pour la Nouvelle Jeunesse Congolaise (NOJECO), cette structure qui prône les valeurs. «La mémoire du futur n'est pas possible sans la reconnaissance des hauts faits du présent.

A ce sujet, quel que soit le regard que l'on projette sur l'alternance et quelle que soit l'approche choisie, force est de reconnaitre tant la grande réussite que les bienfaits de la passation démocratique du pouvoir dans notre pays, grâce à cette gestion parcimonieuse et rigoureuse des ressources naturelles imprimée par le Gouvernement Tshibala», a épinglé le Président de la NOJECO.

Plus loin, dans son allocution au caractère patriotique et nationaliste, le Président de la Nouvelle Jeunesse Congolaise (NOJECO) a insisté sur une attitude importante, la reconnaissance, que devra observer tout congolais pour encourager les efforts que fournissent certains compatriotes, pour un avenir meilleur, basé sur la cohésion nationale.

« Dans tous les cas, méconnaitre les artisans de ces hauts faits historiques, constituerait une autre façon de plonger notre pays dans la nuit éternelle des morts sans sépultures, des héros non reconnus et d'histoire sans centres de rayonnement pour les générations futures», a-t-il martelé, et de renchérir : «Voilà pourquoi, aujourd'hui, il nous est paru nécessaire pour le présent et pour le futur, d'honorer Son Excellence Bruno Tshibala Nzenzhe, et à travers lui, tous les membres de son gouvernement, en lui décernant le diplôme de mérite en qualité d'un des artisans majeurs de la première alternance politique au pouvoir ».

Surpris et satisfait de l'acte posé par les jeunes de son terroir, le Premier Ministre honoraire Bruno Tshibala, prenant la parole pour placer un mot à cet effet, a remercié l'assistance pour l'avoir honoré à travers un diplôme de mérite et un trophée d'encouragement, peu avant de poursuivre avec des sages conseils à l'intention de tous les jeunes congolais, en vue du développement de leur cher et beau pays, la République Démocratique du Congo. « J'ai toujours dit et soutenu que pour notre pays, devons tous consentir des sacrifices énormes parce qu'il va de notre devoir, de notre obligation et de notre responsabilité de veiller au devenir de notre peuple », a déclaré Bruno Tshibala, et de poursuivre avec une citation de Koffi Annan pour inviter les congolais à prendre leur destin en mains.

« Les congolais doivent savoir, qu'il n'y aura personne qui viendra au Congo pour résoudre leurs problèmes de survie et de développement en dehors d'eux-mêmes ». Pour finir, le Premier Ministre honoraire, son Excellence Bruno Tshibala Nzenzhe a appelé la jeunesse congolaise, l'avenir de demain, à plus de responsabilité pour hisser haut l'étendard de la République Démocratique du Congo tant sur le plan africain que sur le plan mondial...