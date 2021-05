Cote d'Ivoire: Formation - Des enseignants instruits en Education sociale et financière

Comment créer une entreprise ? Comment monter un business plan ? Comment intégrer la jeune fille, véritablement, dans le processus d'épargne afin qu'elle puisse assurer son autonomisation financière ? Telles sont, entre autres questions, au menu d'un atelier de formation de trois jours, organisé du 25 au 27 mai, à l'Institut Voltaire de Marcory, à l'intention de quelques enseignants de collèges et lycées d'Abidjan et de responsables d'Ong.

Initié et exécuté conjointement par Inades formation et le Programme d'éducation financière du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé « Compétence de vie et Education financière à travers le genre », financé par l'Ong néerlandaise, "Aflatoun".

Il a pour but de renforcer les capacités pédagogiques des enseignants qui ont en charge, dans leurs établissements respectifs, les élèves âgés de 14 à 19 ans afin de leur permettre de conduire avec efficacité les cours d'éducation sociale et financière.

En ce qui concerne les responsables d'Ong, il s'agira pour eux d'aller transmettre ce savoir dans des communautés villageoises déjà ciblées.

Félix Yao, Maître-formateur certifié pour le compte de l'Ong "Aflatoun International" est par ailleurs le coordinateur national du Programme éducation financière au niveau du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Il a indiqué au cours de la première journée que 60 bénéficiaires étaient attendus pour cette séance de trois jours. « Etalé sur trois ans, ce projet prévoit la formation de 60 enseignants et responsables d'Ong chaque année.

Les bénéficiaires devront à leur tour transmettre ce savoir à 12 000 jeunes, élèves ou non pendant cette même période. Il s'agira de donner des compétences nouvelles à nos enfants afin qu'ils soient capables de pouvoir assurer leur inclusion financière et leur autonomisation sociale et financière », a-t-il expliqué.

Selon lui, la formation des formateurs consiste à leur apprendre un certain nombre de techniques de formation. « Ils vont découvrir, notamment le manuel du formateur dénommé "Aflaten 2.0", la pédagogie centrée sur l'apprenant, le processus d'épargne, etc. Ce sont des cours pratiques qui pourront permettre à nos enfants de grandir avec de bonnes habitudes et devenir dans quelques années des citoyens économiques exemplaires. Nous verrons dans les prochaines années comment intégrer ces formations dans les emplois du temps à l'école de sorte que tous les élèves puissent en bénéficier. Aujourd'hui, l'absence d'éducation financière est un handicap majeur des jeunes dans leur propre réalisation », a-t-il poursuivi.

Tout en rappelant que le gouvernement ivoirien a adopté au cours du Conseil des ministres du 26 février 2020, une communication relative à la mise en œuvre du Programme national d'éducation financière en Côte d'Ivoire. « Le communiqué de ce Conseil des ministres indique que la mise en œuvre du programme s'articule autour de l'intégration de l'éducation financière dans les curricula d'enseignement et de formation de la maternelle à l'Université... », a-t-il soutenu.

Dans le même sens, Mme Bléchie Mariame Ouattara, coordonnatrice du projet « Compétence de vie et Education financière » à Inades Formation, a souligné que ce projet vise à rendre les jeunes autonomes afin de faire d'eux des agents de changement dans leur propre vie et dans celle de leurs communautés.

Elle a ajouté que trois communautés villageoises seront ciblées chaque année en ce qui concerne le volet des jeunes déscolarisés, soit un total de 9 villages pour ces trois ans.