Congo-Kinshasa: Message de solidarité de Greenpeace Afrique à la population de Goma et des environs

communiqué de presse

Kinshasa-28 mai 2021, Alors que le monde regarde sous le choc ces éruptions qui ont affecté tant de vies à Goma, nous exprimons notre profonde tristesse, nos sympathies et nos vœux de force et de courage à ceux qui ont perdu des amis et de la famille dans cette catastrophe.

La priorité numéro un du gouvernement congolais et de ses partenaires internationaux devrait être de fournir d'urgence une assistance directe et sans équivoque aux familles endeuillées et dispersées qui ont perdu des êtres chers et des maisons. Le gouvernement et les partenaires internationaux doivent également agir pour éviter que le chaos déjà existant ne s'intensifie après l'annonce d'une éventuelle deuxième éruption, comme annoncé par les autorités militaires et les scientifiques.

Greenpeace Afrique exprime sa solidarité et sa compassion à la population de Goma et des environs et appelle chacun à suivre les consignes des autorités et de collaborer avec elles pour leur permettre d'apporter de l'aide. Elle demande aussi à la population de Goma et des environs de s'entraider mutuellement lorsque cela est possible.