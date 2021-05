Cote d'Ivoire: Fête des Mères /Bouaké - La Ministre Mariatou Koné met en mission les épouses de gendarmes

La Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné a parrainé, ce samedi 29 mai 202, à l'Escadron Commando de Bouaké, la célébration de la fête des mères organisée par l'Association des Épouses de Gendarmes de Côte d'Ivoire (AEGCI).

À cette occasion, plus de 500 épouses de gendarmes venues des différentes légions du pays ont été cadeautées.

Au cours de son allocution, la Ministre a félicité l'AEGCI et rendu hommage aux épouses de gendarmes « je voudrais vous rendre hommage pour ce que vous êtes et pour ce vous faites pour vos familles. Fille de gendarme moi-même, je connais vos anxiétés quotidiennes. J'ai été témoin de vos souffrances et de vos sacrifices quand papa n'est pas là, parce qu'il est appelé à défendre la patrie et/ou pour la protection des biens et des personnes ».

Poursuivant elle a sollicité l'engagement des épouses de gendarmes et de toutes les mères de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la fraude et la tricherie en milieu scolaire « Nous sommes à quelques jours des premiers examens à grand tirage. Il s'agit de l'examen du CEPE qui aura lieu le 8 juin 2021.

Je voudrais que vous encouragiez nos enfants à l'effort et à éviter les raccourcis de la fraude et de la tricherie pour réussir aux examens et concours. En 2018-2019, il y a eu 9 000 cas de fraude au baccalauréat. En 2019-2020, 16 000 cas de fraude ont été enregistrés.

Je voudrais que nos enfants aient le goût du travail, le sens de l'effort. Pour ce faire, les parents ne doivent pas entrer dans leur jeu pour faire admettre ce qui est inadmissible. Nous ne devons pas être complices de nos enfants pour cultiver la paresse et la médiocrité. La Côte d'Ivoire, pour un développement durable, a besoin de ressources humaines de qualité, forgées à l'épreuve de l'effort personnel. Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara y tient. Le Premier Ministre Patrick Achi y tient également.

Je voudrais demander aux épouses des gendarmes et à toutes les mamans de Côte d'Ivoire d'être des ambassadrices de la qualité et du mérite à l'école ».

Peu avant, Abbe Marie-Chantal, présidente de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire a exprimé au nom de ses sœurs la gratitude à la Ministre Mariatou Koné. Selon elle, le choix de la Ministre comme Marraine n'est pas fortuit car elle est un exemple et un modèle pour les femmes de Côte d'Ivoire à travers son parcours, son humilité et les valeurs qu'elle incarne.

Cette cérémonie a enregistré les présences du Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le Général de Corps d'Armée Alexandre Appalo Touré, des autorités administratives de la région du Gbéké ainsi que celle de l'épouse du Ministre des Transports, Amadou Koné.

Outre les allocution et remise de présents ,le défilé des épouses de gendarmes, ballets, prestations d'artistes, ont également constitué les temps forts de cette célébration.

Dircom ministère de l'éducation Nationale et de l'Alphabétisation