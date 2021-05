Cote d'Ivoire: Transport intelligent et moderne - Cinq véhicules neufs remis à des entrepreneurs par une structure

« J'ai souscrit au projet Forever-drive-Ci. Dieu merci aujourd'hui, je viens de recevoir ma très belle voiture. Ce, après seulement trois mois de cotisation ». Tels sont les premier mots de Mme Niagne née Eva Lefoua qui a réceptionné un véhicule tout neuf le samedi 29 mai, aux Deux-Plateaux.

Elle a souscrit au projet « Mydrive et mon Woyo » mis en œuvre par Forever-drive-Ci, une structure qui innove pour la modernisation du transport et le renouvellement du parc automobile vieillissant en Côte d'Ivoire.

Comme elle, quatre autres personnes ont reçu chacune une voiture. C'est le cas de M. Simplice Bakoba, administrateur des services financiers, qui n'a pas caché sa joie.

« Je viens d'entrer en possession des clés de mon véhicule. Pour l'opération d'achat j'ai cotisé 60 jours. Et me voilà en possession d'une voiture neuve qui va me servir à faire le transport Yango. Je remercie la structure Forever-drive. Il faut qu'elle puisse continuer à aider d'autres personnes. Surtout des chauffeurs », s'est-il exprimé.

C'est avec satisfaction que le directeur général de la structure initiatrice du projet, Kouamé N'da N'goran Bernard, a exprimé sa joie. « Une joie pour nous de procéder à la livraison de la première tranche. Sur 100 véhicules, nous remettons 5 ce jour. Et chaque mois, nous procèderons à une livraison. Et sur 12 mois, nous allons satisfaire tous ceux qui ont souscrit », a-t-il rassuré. Avant d'expliquer le projet en lui-même.

« L'idée est partie de comment avoir une voiture qui travaille pour se payer elle-même. C'est-à-dire la personne paie un peu, il a une voiture d'une valeur d'environ 10 millions de Fcfa. Et la voiture se paie elle-même en travaillant sur 2 ans maximum. Après les deux ans, la voiture est libérée et la personne dispose d'un véhicule encore neuf et sous garantie. L'adhésion tourne autour 3.5 millions de FCfa », a expliqué le promoteur qui veut aider à travers ce projet des milliers de jeunes qui veulent entrer dans ce domaine de transport et qui ne disposent pas de grands moyens.