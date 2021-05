Cote d'Ivoire: Fête des mères/Ministère de l'Emploi et de la Protection sociale - Adama Kamara honore plus de 400 femmes de son département

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui avait à ses côtés la secrétaire d'Etat, Clarisse Mahi et plusieurs directeurs de structures sous tutelles, a présidé, vendredi, à Ccocdy, une cérémonie dédiée aux "mères".

Plus qu'une célébration, c'est un véritable hommage qu'a rendu vendredi, à la salle polyvalente de la direction régionale de la Cgrae de Cocody Attoban, Adama Kamara aux femmes de son département ministériel.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps) qui avait à ses côtés la secrétaire d'Etat chargée de la Protection sociale, Clarisse Kayo Mahi, et plusieurs directeurs d'institutions et de structures sous tutelles, a salué le rôle primordial de la gent féminine dans la bonne marche de son département.

C'était à l'occasion de la cérémonie commémorative avancée de la fête des mères organisée par son cabinet. Plus de 400 femmes du Meps, entre autres, des directions du cabinet, de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), de la Caisse générale de retraite des agents de l'Etat (Cgrae) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ont, à l'occasion, reçu chacune un présent du ministre.

« Cette célébration anticipée de la fête des mères a pour objectif de magnifier et d'honorer les femmes en tant que figures emblématiques des familles. Comme l'eau, nos mamans sont source de vie. Et nous avons l'impérieux devoir de prendre soin de celle qui nous a donné la vie », a relevé Adama Kamara.

Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale compte parmi ses agents 1480 femmes sur un effectif global de 2830, soit 50,29 % du personnel. Pour le premier responsable du département, cette donne est un atout pour le Meps. « C'est parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes que ça marche et que ça va toujours marcher », a-t-il marqué.

La directrice de l'Action sociale, Viviane Kossa, a, au nom des femmes du Meps, dit sa gratitude au ministre Adama Kamara. Elle a exprimé le bonheur et la reconnaissance des « mères » d'être comblées par leur premier patron.