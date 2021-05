Ile Maurice: Agalega - Une annonce du Conseil des ministres jette le doute

Cet élément publié dans le compte rendu du Conseil des ministres de vendredi est passé presque incognito. Il porte sur le protocole sanitaire pour prévenir l'entrée du Covid-19 à St-Brandon et Agalega. Le deuxième paragraphe de la décision numéro 2 commence par «The protocol for St Brandon is applicable... » qui laisse supposer que tout le contenu du 2e paragraphe ne concerne que l'île St Brandon. D'ailleurs, le 3e paragraphe commence par «With regard to Agalega... » et ne concernerait donc que cet archipel.

Or, dans ce même deuxième paragraphe, on peut lire «In the wake of the current sanitary restrictions, pleasure crafts and catamarans are prohibited to proceed to the outer islands until further notice. No fishing vessel is allowed to onboard any Mauritian and foreigner for recreational fishing.» Vu que «outer islands» est au pluriel, est-ce que cette interdiction concerne également Agalega ? Pour un légiste, «il y a effectivement ambiguïté qu'il faudra clarifier au plus vite».

Notre interlocuteur attire notre attention aussi sur la deuxième ligne du troisième paragraphe qui parle de «Mauritians and Agalean passengers», alors que les Agaléens sont bien Mauriciens.

Pourquoi cette distinction ? Est-ce une deuxième erreur après celle d'Outer Islands, se demande-t-il.