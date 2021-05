Ile Maurice: Police and Criminal Justice Bill - Le projet de loi se fait toujours attendre

Mardi dernier au Parlement, l'Attorney General, Maneesh Gobin, n'a pu donner une indication quant à la date à laquelle le Police and Criminal Justice Bill serait présenté au Parlement. Répondant à une question de Khushal Lobine, il a repris un jargon du judiciaire pour dire que «This Bill is awaiting its turn». Mais pas plus de précision.

Toutefois, pour le député bleu, plus ce projet de loi tarde à être présenté, plus l'injustice va prévaloir car la police continue avec cette accusation provisoire, dont sont victimes plusieurs personnes, dont des politiciens et même des journalistes.

Pourtant, comme l'a souligné le ministre lui-même, mardi dernier, il y a eu plusieurs questions à ce sujet, dont une remonte à 2017. Et l'on sait qu'un projet de loi était prêt avant les élections de 2014, mais qui n'avait ja- mais été présenté après les élections de décembre 2015.

Le 9 juillet 2019, répondant à une interpellation de Ravi Rutnah, Maneesh Gobin, qui était toujours Attorney General, avait répondu ceci : «The bill is being renamed to better reflect its contents and the emphasis it puts on better guaranteeing the rights of the citizens under the Constitution.» Et il avait ajouté que le projet de loi serait introduit durant la présente session parlementaire. Mais on sait qu'il y a eu les élections quelques mois après, soit le 7 novembre.

Toutefois, la réponse fournie par l'Attorney General mardi dernier contraste singulièrement avec sa détermination démontrée quelques années auparavant. On se souvient que suivant l'affaire Gaïqui (il avait été enchaîné et dénudé), au cours d'une conférence de presse le samedi 3 février 2018, Maneesh Gobin, toujours en tant qu'Attorney General, avait indiqué que le projet de loi allait être présenté à la rentrée parlementaire de cette année, soit en mars ou au début d'avril. Il avait notamment déclaré que les méthodes de la police ont évolué.

Mais trois ans après, cet important projet de loi qui pourrait mettre fin aux abus de la police est toujours en attente.