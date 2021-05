Egypte: Al-Sissi accueille favorablement les derniers développements des relations avec le Qatar

L'Egypte accueille favorablement les derniers développements au niveau des relations égypto-qataries et aspire à réaliser une avancée dans tous les domaines en faveur des intérêts des deux pays, des deux peuples, de la sauvegarde de la sécurité et stabilité de la région arabe, a déclaré le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le chef d'Etat a reçu mardi, 25 mai, le ministre qatari des Affaires étrangères Mohamed Ben Abdel Rahman Al-Thany qui lui un transmis un message de l'Emir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad l'invitant à une visite au Doha et y aspirant à promouvoir les concertations entre les deux pays, l'examen des évolutions régionales et internationales et la coordination des positions adoptées à leur égard, a annoncé le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Le chef de la diplomatie qatarie a valorisé le rôle stratégique et axial de l'Egypte, sous la direction du président Al-Sissi dans la protection de la sécurité nationale arabe et la défense des questions de la nation arabe ainsi que les efforts et tentatives inlassables en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement à l'échelle régionale.

M.Al-Sissi a affirmé le souci de l'Egypte de donner corps à cette coopération, construction et soutien de la solidarité arabe étant une approche stratégique ancrée dans sa politique, et dans un cadre de respect mutuel, d'intérêt commun et de bonne volonté, tout en renforçant les efforts pour réaliser la paix et le développement des peuples et se solidariser pour prévenir tout danger et préserver la sécurité nationale arabe.

Il a été convenu - lors de cet entretien- de renforcer la coordination entre l'Egypte et le Qatar dans la période à venir, y compris l'échange des visites des hauts responsables en vue de promouvoir tous les aspects des relations bilatérales et l'action arabe commune, a ajouté le porte-parole.

Ont pris part à la réunion, le ministre égyptien des AE Sameh Choukry, le chef du service des renseignements Abbas Kamel et Abdallah Al-Khalify président du service qatari de sécurité.