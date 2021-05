Sénégal: Emploi des jeunes - Le premier Pôle emploi inauguré à Kaffrine

Le Président Macky Sall a profité de son séjour à Kaffrine pour inaugurer, le dimanche 30 mai, le premier Pôle emploi et entreprenariat du pays et remettre des équipements aux producteurs et groupements de femmes de la région.

Le Pôle emploi et entreprenariat des jeunes et des femmes (Peejf) de Kaffrine est fonctionnel depuis le 25 mai 2021. Les enrôlements se poursuivent. L'Agence de l'informatique de l'État (Adie) s'est investie pour que tout soit en place. La « boutique » a été aménagée, équipée et connectée à une plateforme en ligne. Tout un dispositif technologique qui a séduit et impressionné le Chef de l'État. « Ce que j'ai vu est rassurant. Je remercie l'Adie et toutes les autres structures (Der, 3Fpt, Anpej, Adepeme, Apix) qui, en si peu de temps, ont pu concrétiser ce projet en faveur des jeunes et des femmes », a salué Macky Sall qui a inauguré, dimanche 30 mai, à Kaffrine, le premier Pôle emploi et entreprenariat du Sénégal.

Un guichet unique disposant en son sein de toutes les commodités dont le jeune a besoin pour se former, entreprendre ou pour trouver de l'emploi et des financements. Ce Pôle est accueilli dans les locaux de Sénégal Services « qui a pour vocation, a rappelé le Président Sall, de donner à notre pays une administration de proximité. « Tout est mis en synergie. Et c'est la première fois qu'on réunit tous nos outils dans une même boutique pour donner aux jeunes une perspective immédiate », s'est-t-il exprimé, précisant que Kaffrine est juste le début d'un processus. « Chacun des 46 départements du pays sera, très bientôt, doté d'un Pôle fonctionnel », a assuré le Chef de l'État qui a demandé à ce que le personnel dédié à ces Pôles soit sur place dans les départements. « C'est la territorialisation des politiques publiques dans les domaines de la formation, de l'encadrement et du financement des jeunes et des femmes ; ce qui nous permet de donner une visibilité à nos terroirs et surtout des perspectives sur place », a-t-il insisté.

Le Directeur de l'Adie d'indiquer que ces Pôles emploi et entreprenariat vont devenir le lieu d'impulsion de toutes les politiques publiques en appui aux acteurs territoriaux pour la délivrance de deux types de services : des services administratifs et des services marchands. « Les espaces Sénégal services sont des bâtiments aux normes, connectés à la fibre optique, permettant ainsi de disposer d'une seule et même plateforme hébergée dans les Datacenter de l'Agence de l'informatique de l'État (Adie) et qui va être utilisée par les Pôles emploi pour traiter l'ensemble des demandes des jeunes », a souligné Cheikh Bakhoum qui a donné l'avantage du dispositif : le Sénégal aura une base de données unique des demandeurs d'emploi et de financements. « C'est là une innovation majeure et un progrès réel pour notre pays », a dit Macky Sall qui, en marge de cette inauguration, a réceptionné et remis un important lot d'équipements aux producteurs et aux groupements de femmes de la région.

Le projet entre dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère de l'Agriculture et la Der. Des équipements composés de moulins, de semoirs, de houssines et charrettes. Les moulins ont été offerts gratuitement. En revanche, pour le matériel agricole, le producteur doit payer une contrepartie avec, cette fois-ci, des modalités de paiement plus souples. « La subvention a toujours existé, mais les producteurs rencontrent des difficultés pour mobiliser la contrepartie. La Der entre ainsi en jeu pour permettre à l'agriculteur de disposer de son outil de travail. Ces moulins et ce matériel agricole sont donc des actions dynamiques en direction des populations pour leur apporter un mieux-être mais aussi pour tendre vers la modernisation de l'agriculture ».