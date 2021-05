Sénégal: Route Nganda-Kaffrine - «Une doléance de 50 ans satisfaite»

D'un investissement de plus de 11 milliards de FCfa, la route Nganda-Kaffrine, inaugurée par le Président Macky Sall, samedi 29 mai, va favoriser les échanges et assoir une véritable économie locale.

Il est exactement 22h 48 mn quand le convoi présidentiel est arrivé à Nganda. Macky Sall est royalement accueilli par une foule surexcitée de jeunes et de femmes emmenée par le Maire Baye Niass Cissé. « L'attente a été longue, mais vous avez tenu à rester encore debout pour m'attendre et m'offrir un si bel accueil », a d'emblée dit le Chef de l'État qui a vivement remercié les notabilités religieuses et coutumières de la commune de Nganda et de l'arrondissement de Katakel. Macky Sall de rappeler que la route Nganda-Kaffrine, c'est « encore une promesse tenue. « J'avais pris l'engagement de réaliser ce tronçon de 35 km lors du Conseil des Ministres délocalisé de Kaffrine. Eh bien, nous voici réunis pour son inauguration », s'est exprimé le Président dont les propos sont suivis d'applaudissements nourris.

Les travaux qui ont duré 18 mois ont été confiés à l'entreprise Jean Lefebvre Sénégal, autre signe de satisfaction, selon le Chef de l'État. « Plus de 400 jeunes des villages riverains ont travaillé dans le chantier. Des écoles et cimetières ont été clôturés et des ouvrages d'équilibres pour l'évacuation des eaux ont été réalisés. Mieux, la route que je viens de découvrir est non seulement belle mais répond aussi aux normes », s'est réjoui Macky Sall, « très heureux » pour les populations bénéficiaires, exceptionnellement mobilisées pour lui dire « merci ».

Le Maire de Nganda, « éternellement reconnaissant », a salué le « pragmatisme » du Président de la République qui a transformé ce « parcours du combattant » en un joli linéaire noir de 35 km sur lequel rouler devient plaisir. Au plus grand bonheur des usagers qui gagnent doublement : du temps et de l'argent. « On faisait deux heures sur cette petite distance. Chauffeurs et passagers en ont trop souffert. Mille merci à Macky Sall qui vient de satisfaire une doléance de 50 ans et nous permettre de rallier désormais Kaffrine en seulement 20 minutes », s'est enthousiasmé, très ému, le Maire Baye Niass Cissé. Ce dernier de saluer la réalisation d'une route qui va beaucoup contribuer à booster l'économie locale. C'est que le projet d'aménagement prend aussi en charge la construction d'une bretelle de 17 km reliant Wack Ngouna-Keur Tapa-Saboya pour atteindre le territoire gambien. Le coût global du projet avoisine les 16 milliards (précisément 15 805 574 409 FCfa) et entre dans le cadre de la politique de l'État visant à étendre le réseau routier revêtu et à désenclaver les régions par la résorption progressive des déficits en infrastructures.

« Cette route transfrontalière va favoriser la mobilité des personnes et de leurs biens, assurer un meilleur accès aux équipements sociaux et garantir aux usagers les meilleures conditions de sécurité et de confort », a déclaré Macky Sall qui a qualifié ce tronçon de « besoin essentiel » des populations qui, selon lui, ont désormais la possibilité d'écouler facilement leurs productions et d'asseoir ainsi une véritable économie locale. Et le Président de la République de promettre, dans la foulée, la réalisation « pour bientôt » des routes Birkilane-Mabo, Lour-Ribo Escale, Kahone-Diamagadio, entre autres.