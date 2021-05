Sénégal: Locales 2022 - L'Afp confirme son ancrage dans «Benno »

L'Alliance des forces de progrès (Afp) a décidé, avec ses alliés, d'engager les élections locales du dimanche 23 janvier 2022 dans une mobilisation générale et planifiée. C'est ce qu'a révélé, avant-hier, à Dakar, son Secrétaire général, Moustapha Niasse.

« Allez à la conquête des communes et des départements qui sont à votre portée et procédez à des négociations, dans le cadre de « Benno Siggil Senegaal » et de « Benno Bokk Yaakaar » (Bby) pour investir le maximum possible de camarades », a lancé, le samedi 29 mai, le Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp), Moustapha Niasse. Il présidait un séminaire politique de la Coordination régionale de Dakar tenu dans le cadre de la préparation des prochaines élections. Selon le Président de l'Assemblée nationale, l'Afp à l'obligation de se préparer à relever les défis induits par « une volonté commune de poursuivre ce compagnonnage dans la loyauté, l'équité, la concertation, le dialogue, la confiance mutuelle, pour une coalition forte de ses composantes tout aussi fortes ». D'après Moustapha Niasse, « une élection doit être préparée avec méthode, dans la pleine conscience de l'importance des enjeux et, par-dessus tout, avec une volonté affirmée pour chaque formation politique et chaque coalition de faire les meilleurs résultats possibles dans la majorité des départements et communes ».

L'Afp, dans la perspective du scrutin, soutient son leader, a pris la décision d'y aller après « une bonne préparation de ses militantes et militants, dans une mobilisation générale, concertée, planifiée, grâce à une série de mesures et de mécanismes » pour atteindre les objectifs. Dans cette optique, Moustapha Niasse invite les militants et sympathisants de l'Afp à travailler à la base, dans les 557 sections, jusqu'au jour du scrutin. Toutefois, il leur demande de privilégier « le dialogue interne et les compromis ».

M. Niasse exhorte, en outre, ses camarades à faire une cartographie avant d'élaborer une bonne stratégie électorale. « Dans ce sens, il est indispensable de disposer de deux outils que sont : l'état des lieux et une bonne formation politique doublée d'une maitrise du processus électoral », souligne-t-il. Le Président de l'Afp réitère l'engagement de son parti à continuer à évoluer au sein de la majorité présidentielle, dans un esprit de concertation et de solidarité. Ce, pour atteindre ensemble les objectifs escomptés, en accord avec la coalition Bby, « afin de conduire le peuple sénégalais à la croissance, au progrès, à la paix et à la sécurité pour tous ».

Serigne Mansour Sy CISSÉ

DIRECTION DE L'AFP

Niasse invite les jeunes à prendre la relève

Lors de son discours d'ouverture du séminaire politique de la Coordination régionale de Dakar de l'Alliance des forces de progrès (Afp), le Secrétaire général de cette formation politique a indiqué qu'il compte rester à la tête de celle-ci, mais assure qu'au prochain congrès (sans en donner la date exacte), la direction du parti sera rajeunie. « Madieyna Diouf et moi allons céder la place aux jeunes. Je vous invite à venir prendre la relève ; vous êtes bien formés. Cela fait 10 ans que je vous y invite », a dit le Président de l'Assemblée nationale sous une salve d'applaudissements. À l'en croire, l'Afp sans lui est une éventualité tout à fait normale après ses 22 ans à la tête du parti. « Non à la retraite politique, mais oui à la promotion des jeunes », a ajouté Moustapha Niasse.

Pour Ousmane Sambe, Coordonnateur de l'Afp dans la région de Dakar, il existe des combats que le parti n'a plus le droit de faire porter à leur Secrétaire général. Il estime que l'Afp a « l'obligation de ranimer la pensée critique (... ) portant sur des questions de fond (... ) tout en préservant son âme ».