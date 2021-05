Afrique: Edouard Mendy après le sacre europeen - «La route a été longue et mouvementée»

Dans une publication sur son compte Instagram au lendemain de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions, Edouard Mendy a un petit peu retracé dans un cliché son parcours après avoir connu des moments difficiles dans sa carrière.

Ce fut un Chelsea bien plus que méritant qui a battu Manchester City, hier samedi, en finale de C1 sur le score d'un but à rien pour s'adjuger de son deuxième sacre européen. Très peu inquiété durant cette rencontre, Edouard Mendy a signé un neuvième clean-sheet en douze sorties. Des performances qui ont valu des louanges d'un peu partout pour un joueur qui aura traversé des moments compliqués. Ainsi le Graal atteint, le portier international sénégalais (10 sélections) a savouré l'instant et n'a pas caché sa joie, ses sacrifices.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, il a retracé son parcours avec des mots très touchants. « Même si soulever ce trophée faisait partie de mes rêves les plus fous, la route pour y arriver a été longue et mouvementée. Cela rend la victoire encore plus belle », estime t-il. Avant de poursuivre : « Seul le travail acharné, la détermination et le sacrifice peuvent rendre un rêve réel, quel que soit le chemin emprunté. J'ai une pensée particulière pour mon équipe de Chelsea, pour le staff, pour les supporters et mes frères et sœurs sénégalais. Nous y sommes arrivés ensemble. Tout arrive pour une raison. Ne jamais abandonner. Ne jamais perdre espoir. »

