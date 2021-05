Cote d'Ivoire: Célébration de 50 ans de carrière - Le " T " riche en couleur et en élégance pour Pathé'O

La ministre Harlette Badou a honoré la cérémonie de sa présence et élevé le styliste au rang d'Officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire.

« M. Ouédraogo Ainé Pathé, directeur général de la Maison Pathé'O, au nom du Président de République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire ». Voici la teneur du propos de Harlette Kouamé, ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle avant de fixer la médaille de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à un digne travailleur.

C'était le 29 mai, à l'occasion de la soirée de célébration des 50 ans de carrière du styliste modéliste à la Riviera Triangle. Devant la bâtisse qui sert désormais de siège à La Maison Pathé'O, était élevé un majestueux podium installé tout en couleurs (lumière et motifs colorés).

De part et d'autre du T, des invités qui comptaient des représentants des missions diplomatiques, des ministres, des hautes personnalités, des hommes d'affaires, des artistes, des citoyens lambda, venus tous témoigner leur soutien à celui qu'on appelle affectueusement dans le milieu, Papa Pathé'O.

« Pathé'O est un exemple, un modèle de réussite pour la nouvelle génération de créateurs de mode ivoiriens qui, à leur tour, devront mettre son exemple en valeur par la formation et la professionnalisation, remplissant ainsi les conditions d'une véritable industrie de la mode, compétitive et performante à l'échelle internationale », a souhaité la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire.

En parfaite symbiose avec elle, le styliste modéliste a annoncé son engagement dans le social avec la mise sur pied de la Fondation Pathé'O qui prolongera et perpétuera sa gentillesse et sa générosité envers les jeunes qui veulent faire carrière dans le métier de la création vestimentaire.

Sa mission est d'accompagner et de valoriser le travail des jeunes stylistes africains, valoriser les tissus locaux, alphabétiser les jeunes créateurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.

Pour rester dans la mouvance de la célébration, le styliste a dévoilé un défilé inédit avec les anciennes gloires du mannequinat en Côte d'Ivoire. Ensuite suivra une autre présentation vestimentaire de la nouvelle collection du génie du ciseau avec tout ce que la Côte d'Ivoire comprend de top models.

En reconnaissance à ses collaborateurs, Pathé'O a saisi l'occasion pour distinguer par des certificats tous ses employés qui ont fait plus de 10 ans dans la Maison Pathé'O.

Le cinquantenaire de Pathé'O a aussi été marqué par la dédicace d'un livre biographique signé Cheick Yvhane. Intitulé "Pathé'O, de fil en aiguille", l'œuvre est un ouvrage collector qui retrace en 164 pages des faits de vie, des témoignages et le parcours de l'un des créateurs africains les plus illustres et créatifs.

La belle soirée de célébration s'est poursuivie par la visite des nouveaux locaux de La Maison Pathé'O et a pris fin par un feu d'artifice après la coupure du gâteau géant marquant les 50 ans de carrière de Pathé'O.