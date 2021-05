Ile Maurice: NPCC - Réunion virtuelle avec les représentants du Japan Productivity Centre

communiqué de presse

Les partenaires du National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), les officiers du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international et les représentants du Japan Productivity Centre (JPC) se sont réunis virtuellement, aujourd'hui, afin d'examiner les retombées du "Productivity Improvement Programme for Manufacturing Companies in Mauritius" mené dans le cadre du Southern African Development Community Trade Related Facility (SADC-TRF).

Lors de la réunion, les experts japonais ont présenté leurs constats sur trois sujets, à savoir la gestion des opérations et de la production, la gestion financière et les ventes et le marketing.

Lors de son allocution, le directeur exécutif du NPCC, M. Gungah, a souligné que la collaboration entre le NPCC et le JPC a été un point culminant dans le soutien du mouvement de productivité à Maurice. Le projet SADC-TRF et l'expertise technique du JPC renforcent l'ambition du NPCC de soutenir et d'aider les entreprises mauriciennes à court, moyen et long terme, a-t-il ajouté.

En outre, M. Gungah a indiqué que ce projet représente une collaboration emblématique entre le NPCC et le JPC car cela a non seulement aidé les entreprises mauriciennes à bénéficier de l'expertise du JPC, mais a également permis aux consultants du NPCC de se mesurer à leurs homologues japonais et d'affiner ainsi leurs connaissances dans le domaine du conseil en productivité.

Quant au directeur de la division du commerce international du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Narainduth Boodhoo, il a déclaré qu'il est essentiel pour les entreprises mauriciennes d'accroître leur productivité et de renforcer leur compétitivité sur les marchés mondiaux très volatils. Les entreprises à forte productivité créent également un environnement propice pour attirer les investissements et promouvoir les exportations, a-t-il ajouté.

En décembre 2020, le JPC a été sélectionné comme service de conseil international parmi 27 entreprises manufacturières qui ont exprimé leur intérêt à participer à ce projet. Ainsi, avec l'aide du NPCC, des sessions de formation en ligne ainsi que des séances de consultation ont été organisées de janvier 2021 à mai 2021.

L'objectif du programme était de proposer, notamment, une analyse financière des entreprises manufacturières (PME et les grandes entreprises) avec une formation au sein de l'entreprise et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration pour des entreprises afin qu'elles pour devenir plus compétitives sur le marché international.